FOTO/ Expoziția ZdG „30 de ani de corupție ai Republicii Moldova” s-a încheiat

Astăzi, 29 decembrie 2021, s-a încheiat expoziția organizată de Ziarul de Gardă la Muzeul Național de Istorie din Chișinău, cu titlul „Corupția în Republica Moldova. 30 de ani de luptă”.

Încheierea expoziției a avut loc cu o licitație a exponatelor în schimbul abonamentelor pentru închisori sau pentru școlile, profesorii, activiștii din regiunea transnistreană.

Expoziția a început pe 9 decembrie 2021, de Ziua Internațională Anti-Corupție. Aceasta reprezintă un timeline al istoriei R. Moldova timp de cei 30 de ani de independență, ani în care au avut loc acte de corupție, spălare de bani, abuzuri în funcții publice, etc.

Toate exponatele despre corupție vor fi licitate în schimbul unor abonamente la ediția tipărită a ZdG, destinate închisorilor din R. Moldova, iar exponatele despre regiunea transnistreană pot fi licitate în schimbul abonamentelor pentru școlile românești din regiune, dar și pentru profesorii lor.

Vadim Vieru, avocat Promo-LEX: „Este adevărat că se uită, și este important ca noi să fim conștienți de ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în trecut, și ca persoanele vinovate de anumite acte care au adus țara noastră unde este, să fie pedepsite.

Este o expoziție informativă și sper să se mai organizeze, deoarece nu trebuie să uităm”.

Daniel Vodă, purtător de cuvânt, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova: „Noi, la Ministerul de Externe, apreciem foarte mult transparența și comunicarea deschisă, apreciem să spunem lucrurilor pe nume, și, în același timp, să păstrăm și mesajele diplomatice. Consider că această expoziție a adus în atenția publicului un subiect de importanță majoră pentru societate. Corupția este un flagel, și prin eforturile pe care le întreprindem cu toții, ca societate, să stopăm acest fenomen. Astăzi plec de la această expoziție cu două lucrări, ceea ce înseamnă două abonamente, iar lucrările se vor regăsi pe holurile Ministerului de Externe”.

Irina Rufa, elevă: „A fost o expoziție emoționantă pentru mine, mai ales unde erau expuse materiale despre traficul de ființe umane sau traficul de organe.Nu eram tare informată despre războiul din regiunea Transnistreană, și, cumva, expoziția m-a ajutat să înțeleg unele aspecte”.

Sorin Oțel, student: „Am vrea să vedem mai multe victorii ale jurnaliștilor, în ceea ce ține lupta cu corupția, nu doar incapacitatea statului de a lupta cu ea”.

Mihail Țurcanu, angajat: „Din păcate, din ceea ce am văzut azi aici, am înțeles că corupția crește cu fiecare an. Mi-aș dori ca guvernarea să depună mai mult efort pentru pedepsirea actorilor reprezentați aici”.















MAI MULTE DETALII DESPRE EXPOZIȚIE GĂSIȚI ÎN REPORTAJUL: 30 de ani de corupție. O expoziție a ZdG