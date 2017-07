Valeria Bratu și Mihaela Ungureanu sunt două tinere care și-au luat în acest an BAC-ul și care spun că au fost invitate astăzi la Președinție pentru a li se acorda „Dimploma de Onoare”, fiind nominalizate de către șeful statului printre cei mai buni 100 absolvenți de liceu din țară, dar au refuzat. Valeria Bratu, din satul Slovozia Mare, r. Cahul, susține că șeful statului nu o reprezintă, deoarece „duce o politică josnică și discriminatorie”, iar Mihaela Ungureanu, care este absolventă a Liceului Teoretic „Nicolae Casso” din Chișcăreni, Sângerei, afirmă că a refuzat diploma din motive de identitate, deoarece nu împărtășește viziunile președintelui țării. La scurt timp după mediatizarea în presă a subiectului, purtătorul de cuvânt la șefului statului, Ion Ceban, a scris pe pagina sa de Facebook că, de fapt, Mihaela Ungureanu nici nu a fost selectată pentru a i se oferi aprecierea și a criticat gestul absolventei. Tânăra susține însă contrariul.

Valeria Bratu spune că a fost sunată de către o doamnă de la Președinție, care nu s-a prezentat și care i-a dat mai multe detalii despre eveniment, „încercând să mă convingă că: foarte mulți absolvenți în locul tău s-ar bucura de așa onoare”.

„M-am pregătit intensiv pentru examenele de bacalaureat și am obținut rezultatele pe care le și așteptam. Sunt pasionată de voluntariat, călătorii și lectură. Îmi doresc să continui studiile peste hotare, ca să obțin o educație calitativa și sper, cândva, să pot pune în aplicare în țara mea cunoștințele și abilitățile obținute”.

O altă absolventă, Mihaela Ungureanu, la fel, susține că va face studii peste hotare.