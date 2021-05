FOTO/ Cele o mie de doze de vaccin Pfizer de la maratonul organizat de USMF s-au epuizat. Au fost aduse suplimentar 750 de doze: „Avem 900 de oameni care așteaptă”

USMF anunță că, începând cu ora 8:00 dimineața și până la ora 15:00, la Maratonul de imunizare organizat de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” au fost vaccinate 1140 de persoane. Dintre acestea 950 au fost vaccinate cu Pfizer, 155 cu AstraZeneca și 35 cu vaccinul chinezesc Sinopharm.

Contactați de ZdG, reprezentanții USMF ne-au comunicat că cele o mie de doze s-au epuizat și că au primit 750 de doze suplimentare, în timp ce numărul de doritori de a se vaccina se apropie de o mie.

„Astăzi mai mulți cetățeni s-au mobilizat și au venit să se imunizeze pentru că-și doresc să revină la viața normală, să învețe în clase și aule, să călătorească și să-i protejeze pe cei din jur. Oamenii au făcut cozi imense pentru a se vaccina cu Pfizer”, se spune într-un mesaj publicat de USMF.



Silvia Ciubrei, șefa Departamentului Comunicare și Relații Publice a USMF, a comunicat pentru ZdG că cele o mie de doze Pfizer primite pentru maratonul de astăzi s-au epuizat și, la solicitarea USMF, autoritățile au adus încă 750 de doze. Numărul oamenilor care stau în rând însă este mult mai mare.

„Ne-au dat alte 750 de doze. Oamenii care sunt aici continuă să se vaccineze, dar rândul este mult mai mare și doze nu ajung la toți. Oamenii se revoltă, dar nouă autoritățile mai mult nu ne dau. Doar 750. Este un interes foarte mare al oamenilor, în rând sunt 900 de persoane și nu vor să plece acasă sau la alt vaccin. Stau aici în rând, chiar dacă li s-a spus că n-o să mai fie astăzi doze. Sperăm foarte mult ca autoritățile să se autosesizeze și să ia atitudine”, a declarat pentru ZdG reprezentanta USMF.

În primele 24 de ore de la lansarea acțiunii au fost imunizate 1755 de persoane: cu Pfizer – 950, AstraZeneca – 616, Sinopharm – 189.

Sute de doritori de a se vaccina anti-Covid-19 cu serul Pfizer/BioNTech au format rânduri de așteptare la punctul de vaccinare organizat de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu în incinta Complexului Sociocultural Universitar din Chișinău (str. Nicolae Testemițanu, 25).

„Pfizer am primit o mie de doze. Noi am mai solicitat încă o mie, dar autoritățile încă discută dacă o să ne ofere sau nu. Noi am solicitat de ieri, cunoaștem interesul pentru acest vaccin și am solicitat maximal posibil. Deocamdată, pentru azi, avem doar o mie și nu este sigur dacă pentru mâine vom primi încă o mie. La sfârșitul zilei vom informa dacă primim sau nu. Universitatea a făcut demers oficial. Sperăm că autoritățile vor vedea că lumea totuși vine la vaccinare și se vor sesiza. Probabil o mie de oameni deja sunt în rând la centrul de vaccinare. Cu siguranță astăzi dozele de Pfizer se vor epuiza”, a declarat pentru ZdG, în dimineața zilei de sâmbătă, Silvia Ciubrei, șefa Departamentului Comunicare și Relații Publice a USMF.

Pe lângă serul Pfizer, USMF a primit și câte cinci mii de doze de vaccin Sinopharm și AstraZeneca. Și cu aceste seruri oamenii se pot imuniza fără programare pe parcursul zilelor de sâmbătă și duminică.

