Federația Rusă a solicitat R. Moldova să autorizeze furnizarea vaccinului Sputnik V

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) din R. Moldova a primit o notă verbală de la Ministerul de Externe privind furnizarea vaccinului rusesc anti-COVID-19 în țara noastră. Secretara de stat de la MSMPS, Tatiana Zatîc, spune că autoritățile au transmis un răspuns, în care informează despre cerințele care trebuie îndeplinite pentru înregistrarea vaccinului.

În cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, secretara de stat de la MSMPS, Tatiana Zatîc, a anunțat că rușii au solicitat furnizarea vaccinului Sputnik V în R. Moldova.

„Noi am primit o notă verbală de la Ministerul de Externe referitor la posibilitatea furnizării unui lot de vaccinuri din partea Rusiei. Am răspuns și am informat despre cerințele pentru înregistrarea în țară a unui medicament sau lot de vaccinuri. Sunt două modalități diferite pentru fiecare medicament, indiferent de origine”, a spus secretara de stat.