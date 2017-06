Guver­na­to­rul Băn­cii Națio­na­le a Mol­do­vei, Ser­giu Cio­clea spu­ne că la înce­pu­tul lunii iulie, exper­ții Kro­ll vor veni la Chi­și­nău pen­tru a dis­cu­ta des­pre un pro­iect de stra­te­gie de recu­pe­ra­re a bani­lor care au fost furați din sis­te­mul ban­car. Afir­ma­ția a fost făcu­tă în cadrul emi­siu­nii „Mol­do­va în direct” de la pos­tul public de tele­vi­ziu­ne. În ace­lași con­text, Cio­clea a men­țio­nat că a pri­mit din par­tea Kro­ll reco­man­da­rea de a nu face încă public rapor­tul Kro­ll 2.

„În apri­lie am publi­cat a patra notă infor­ma­ti­vă, Kro­ll ne-a reco­man­dat un pro­iect de stra­te­gie de recu­pe­ra­re, care a fost dis­cu­tat cu toți fac­to­rii de deci­zie. Aștep­tăm să vină echi­pa Kro­ll la Chi­și­nău, la înce­pu­tul lui iulie, pen­tru a putea con­fir­ma aceas­tă stra­te­gie de recu­pe­ra­re, dar și să atri­bu­im agen­ți­i­lor de stat sau orga­ne­lor de drept, sau altor agen­ții rolul pen­tru a înce­pe pro­ce­du­ri­le de recu­pe­ra­re. Deci, nu toa­te lucru­ri­le pot fi făcu­te de Ban­ca Națio­na­lă, ba mai mult, nici nu intră în misiu­nea noas­tră. În coo­pe­ra­re cu alte agen­ții, am găsit un modus ope­ran­di și tre­bu­ie să-l agreăm cu Kro­ll, ca să putem deja în aceas­tă vară să pre­gă­tim toa­te dosa­re­le și spe­ran­ța mea este la sfâr­șit de vară- înce­put de toam­nă, să depu­nem dosa­re­le în juris­dic­ți­i­le în care am iden­ti­fi­cat sau banii care urmea­ză să fie blo­cați, sau pro­ce­du­ra civi­lă. (…) Reco­man­da­rea foar­te fer­mă a celor de la Kro­ll este să nu publi­căm rapor­tul Kro­ll 2, la aceas­tă eta­pă, când nu am iden­ti­fi­cat toți banii sau nu am putut să înghe­țăm toți banii, toc­mai ca să evi­tăm o eva­po­ra­re a aces­tor bani. Sun­tem într-o dile­mă între trans­pa­ren­ță și efi­ca­ci­ta­te a aces­tei recu­pe­rări. Eu sper că faza trans­pa­ren­ței va veni după faza blo­că­rii acti­ve­lor pes­te hota­re”, a spus Cio­clea.