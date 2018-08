Exclusiv! Papa Francisc, speakerul Dumei de Stat a Rusiei și alți invitați de pe lista de la Congresul Mondial al Familiilor

Printre participanții la Congresul Mondial al Familiilor de la Chișinău, anunțat de Igor Dodon, s-ar putea număra, pe lângă patriarhul Kiril I al Rusiei, și Papa Francisc, Cardinalul Pietro Parolin, speakerul Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, Înaltpreasfințitul Amfilohie din Muntenegru, membrul Consiliului de Administrare al Congresului Mondial al Familiilor, Alexei Komov, directoarea Fondului Vasile cel Mare din Rusia, Elena Milskaya, precum și deputata rusă Elena Mizulina, potrivit unor surse ZdG.

Pe pagina oficială a Vaticanului nu sunt informații care să confirme că Papa Francisc va fi prezent la eveniment, însă în prima zi a Congresului, acesta nu are programat nimic, potrivit paginii.

Pe Veaceslav Volodin, Igor Dodon l-a invitat la Congres încă de pe 25 mai 2018, atunci când a avut o întrevedere cu acesta. În același context, Dodon i-a mulțumit conducerii Federaţiei Ruse „în frunte cu Preşedintele, Vladimir Putin, pentru politica înţeleaptă şi cu adevărat prietenoasă față de Moldova”.

Mitropolitul Muntenegrului, Înaltpreasfinţitul Amfilohie apare în presă cu declarații în care afirmă că a NATO este un „Al Patrulea Reich”, iar Europa este „tiranică”, relatează agenţia sârbă de ştiri Tanjug, citată de adevărul.ro În 2014, Biserica Ortodoxă din Moldova îl cita pe mitropolitul Muntenegrului, cu declarația că „paradele gay sunt combinate cu tendințele moderne de globalizare și de construire a unei noi ordini mondiale și că sunt, de fapt, niște parade ale morții”.

Alexei Komov, din Federaţia Rusă, face parte din Consiliul de Administrare al Congresului Mondial al Familiilor. Acesta este asociatul lui Konstantin Malofeev, un oligarh rus despre care, anterior, mass-media din SUA, şi anume splcenter.org, a scris că s-ar fi întâlnit cu Igor Dodon în Grecia. Acesta din urmă i-ar fi cerut să finanţeze evenimentul, Malofeev fiind un conservator ce are legături strânse cu Kremlinul şi care finanţează iniţiativele ortodoxe-creştine prietenoase Rusiei în fostele ţări sovietice şi în Vest, potrivit aceleiaşi surse. Stopfake.org a scris anterior că Malofeev mai este cunoscut pentru oferirea asistenţei financiare pentru extremiştii pro-ruşi în Ucraina de Est – motiv pentru care acesta a primit sancţiuni din partea UE, Norvegiei şi Elveţiei.

Anterior, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Chișinău, Dodon a declarat că statul R. Moldova nu va cheltui niciun ban pentru Congres şi că bugetul final pentru eveniment depinde de ţările care-şi confirmă participarea la el. Tot atunci, Dodon a menţionat interesul manifestat faţă de eveniment de către Fondul Vasile cel Mare, din Federaţia Rusă. Fondator al acestuia este acelaşi Konstantin Malofeev.

Director general al Fondului Vasile cel Mare este Elena Milskaya. Aceasta apare în fotografiile de pe pagina oficială a fondului împreună cu Vladimir Putin. Milskaya mai este Președintă a Consiliului de Administrație al Centrului Național de Monitorizare a Asistenței Copiilor Dispăruți și Răniți. În acest an, pe 13 mai, Milskaya, împreună cu Ramzan Kadîrov, șeful Republicii Cecene a deschis un Centrul Național de Asistență pentru Copii dispăruți și răniți. Atunci, Milskaya a declarat că se dorește deschiderea în Cecenia, a unei baze de voluntari care ar ajuta copiii. Voluntarii ar urma să fie instruiți de Universitatea Forțelor Speciale din Rusia, instituție creată la inițiativa lui Kadîrov.

Elena Mizulina, deputată din Rusia, este autoare și co-autore a unor inițiative și proiecte de lege, care au ridicat controverse în Rusia. Acestea sunt legate „propaganda homosexualității”, divorț, precum și adoptarea copiilor orfani ruși de către străini. Aceasta se află sub sancțiuni din partea Canadei și SUA, urmare a anexării Crimeei de către Federația Rusă.

Congresul Mondial al Familiei este organizat în susţinerea a ceea ce preşedintele ales, cât şi organizatorii numesc familie tradiţională. Pe pagina oficială a evenimentului se spune că, „potrivit tradiţiei, cele mai importante scopuri ale căsătoriei sunt naşterea şi educarea copiilor, ajutorul reciproc, completarea reciprocă, fundamentată pe înţelegere, respect şi interzicerea negării viziunilor bisericeşti asupra conceptului de familie”.

Sponsorii evenimentului sunt Fundaţia Galinei Dodon – „Din suflet”, Congresul Mondial al Familiilor (World Congress of Families) şi Organizaţia Internaţională pentru Familie (International Organization for the Family).

ZdG va reveni cu detalii pe marginea acestui subiect