După mai bine de două luni de când Guvernul a demarat procedura de vânzare a terenului fostului Stadion Republican, valoarea de piață a acestuia încă nu a fost stabilită. Ce spun reprezentanții APP

După mai bine de două luni de când Guvernul a aprobat Memorandumul de Înțelegere pentru a iniția procedura de vânzare a terenului fostului Stadion Republican, valoarea de piață a terenului pentru construcția Ambasadei SUA în R. Moldova încă nu a fost stabilită. Reprezentanții Agenției Proprietății Publice (APP) susțin că, în prezent, negociază condițiile de prestare a serviciilor cu o companie al cărui nume îl vor anunța după discuții.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, șefa Direcției privatizare și postprivatizare din cadrul Agenției Proprietății Publice (APP), Alina Boțoc, membră a grupului de lucru pentru achiziții, ne-a comunicat faptul că Agenția a înaintat cereri de participare către 18 companii, însă doar una și-a exprimat intenția de a negocia un contract în acest sens.

„(…) Noi am solicitat ofertele companiilor de evaluare pentru a participa la această procedură. Am discutat cu ei telefonic. O parte ne-au răspuns la e-mail prin refuz, inclusiv și Camera de Comerț și Industrie, care ne-a explicat că licențele specialiștilor în domeniul evaluării bunurilor imobile sunt pe final și nu pot să se încadreze în timp. Alții ne-au spus că sunt în vacanță. Doar o companie și-a exprimat intenția de a fi de acord să negociem contractul pentru evaluarea prețului terenului. Suntem în procedură de negociere. Negociem condițiile de prestare a serviciilor, condițiile contractuale (…). Până nu avem semnat contractul nu vom oferi numele. Imediat ce vom semna contractul de prestare a serviciilor, noi o să-l publicăm, pentru că este o decizie transparentă și ulterior vom putea furniza care companii au fost solicitate în acest aspect și am primit refuz (…)”, a declarat Alina Boțoc.