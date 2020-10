Două licitații au fost anulate. Când va ajunge vaccinul antigripal în R. Moldova

Primele doze de vaccin antigripal pentru sezonul 2020-2021 ar urma să ajungă în R. Moldova până la 1 decembrie. După ce au fost anulate două licitații privind achiziția vaccinului, autoritățile nu cunosc exact când va începe vaccinarea împotriva gripei sezoniere.

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC), o agenție federală a Departamentului de Sănătate Publică al SUA, recomandă ca vaccinarea să fie efectuată înainte ca virusurile gripale să se răspândească, deoarece este necesară o perioadă de două săptămâni pentru ca anticorpii să se dezvolte în organism. Prin urmare, CDC sugerează că vaccinul ar trebui să fie făcut până la sfârșitul lunii octombrie, dar nici prea devreme, de exemplu, în lunile iulie-august, întrucât astfel va oferi o protecție redusă.

O femeie care nu a dorit să-i publicăm numele ne-a comunicat că a încercat să afle încă din vară informații privind disponibilitatea vaccinului antigripal, iar reprezentanții unui centru de vaccinare i-au spus recent că nu-l vor avea în acest an.

„Am sunat la centrul de vaccinare, pentru că anul trecut eu alăptam și la policlinică mi-au spus că vaccinurile lor nu sunt potrivite pentru alăptare, anul acesta sunt gravidă și cu aceeași logică am zis că la policlinică nu voi avea șansă. La centrul de vaccinare mi-au spus că fac lista, nu știu când va fi, dar, cel mai probabil, la toamnă.

Am sunat în septembrie, iar, între timp, m-am gândit că ar fi bine și angajații să-i vaccinăm, având în vedere recomandările specialiștilor. Noi avem un colectiv mai tânăr și multe mame cu copii mici, am zis că ar fi bine să le oferim o imunizare. Am început să sun iarăși, să văd statutul, am sunat la centrul de vaccinare și mi s-a zis să sun la sfârșit de septembrie.

Apoi mi-au zis să sun în octombrie. Ulterior mi-au zis că poate în noiembrie, dar că nu se știe când și m-au îndemnat să văd la policlinică, unde mi-au spus că nici vorbă să nu fie, nu se știe când vor fi, să sun în noiembrie.

Joi, 8 octombrie, de la centrul de vaccinare mi-au spus că nu vor fi în acest an. La policlinică nu știu care-i situația. Întrebarea e când vor fi disponibile. Eu cred că asta nu-i doar experiența mea, nu e important doar pentru noi, ca instituție, ci pentru toată țara. În situația de COVID-19 și cum noi suntem în top în lume, cred că ar trebui să fie luat în serios acest lucru”, a declarat aceasta pentru ZdG.