Dorin Damir respinge acuzațiile aduse de fondatorul „Pro Imobil”: „nu am intervenit în activitatea, structura și procesele ce au avut loc în această companie”

Dorin Damir respinge acuzațiile aduse miercuri, 14 iulie, de fondatorul „Pro Imobil”, Vladislav Musteață în cadrul unei conferințe de presă, pe care le califică „total nefondate”. Damir susține că nu a intervenit în activitatea, structura și procesele ce au avut loc în această companie.

„Declarațiile evocate constituie un act de populism, manifestat pe fundalul rezultatelor alegerilor parlamentare, de la care societatea, inclusiv și subsemnatul avem mari așteptări și speranțe de schimbări pozitive majore. (…) Declar în mod cert că mesajul lui Vlad Musteață are scop de manipulare a opiniei publice, fiind lipsit de orice suport bazat pe fapte reale. (…) Nu am avut nicio tangență cu procesele desfășurate în interiorul companiei Proimobil, nu am exercitat sub nicio formă influențe asupra lui Vlad Mustață și compania sa. (…) Vă declar la calm, sincer și cu bun simț că, toate relatările lui Vlad Musteață, evocate în adresa mea sunt generate de frustrările lui personale, populism, în spatele căruia stau ascunse interesele sale personale. Consider că momentul ieșirii în public cu acuzații false în adresa mea a fost ales în mod tendențios anume în perioada când mă aflu în arest preventiv. Este o încercare de a-mi știrbi imaginea în perioada aflării sub arest preventiv și concomitent, de a transfera impactul arestului aplicat asupra situației în care se victimizează”, este replica lui Dorin Damir la declarațiile făcute de Vladislav Musteață, publicată la cererea avocatului său Alexandru Levinschi pe pagina de Facebook a FEA Kickboxing.

Fondatorul companiei „Pro Imobil”, Vladislav Musteață, susține că președintele Asociației FEA, Dorin Damir, finul de cununie al fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc, aflat în arest preventiv pentru 30 de zile în Penitenciarul nr. 13 în dosarul care vizează activitatea angajaților fostei Direcții nr. 5, prin intermediul apropiatului său, Octavian Orheianu, în 2017, ar fi imputat sume de bani pentru „aplanarea problemelor din cadrul companiei”. Totodată, Musteață spune că aceștia l-au amenințat de către aceștia cu deschiderea unor dosare penale.

Vladislav Musteață, a mai declarat miercuri, 14 iulie, în cadrul unei conferințe de presă, că, în anul 2019, în „administrația firmei au fost puși oameni de ai lui Octavian Orheianu și rude de ai lui Dorin Damir, al cărui scop de bază era preluarea afacerii”.

În martie 2018, ZdG dezvăluia că, în timp ce fondatorul brandului „Pro Imobil”, Vladislav Musteață, era vizat în câteva dosare penale, fiind dat în căutare internațională, în culise au avut loc mai multe schimbări și tranzacții în urma cărora activitatea de intermediere a vânzării/cumpărării bunurilor imobile a trecut de pe numele companiei „Pro Imobil Grup” SRL – pe cea a unei companii cu nume similar – „Pro Imobil Company” SRL. Unul dintre cofondatorii noii firme a devenit un tânăr fără tangențe cu businessul până în acel moment – Alexandr Petcoglo, un antrenor de arte marțiale apropiat lui Octavian Orheianu, pe atunci vice-președinte al Federației de K-1 Amatori din R. Moldova, condusă de Dorin Damir, finul fostului președinte al PDM, Vladimir Plahotniuc. Ulterior, Orheianu i-a luat locul lui Damir la conducerea federației, iar Petcoglo a devenit vice-președinte.

În martie 2018, când ZdG a scris pentru prima dată despre mișcările obscure din culisele companiei „Pro Imobil”, Vladislav Musteață nega că ar exista vreo legătură între dosarele în care figura și schimbarea proprietarilor afacerii, calificând acest lucru drept „insinuări totalmente irelevante și nefondate”. În 2019, însă, fondatorul „Pro Imobil” a vorbit, oficial, pronunțând și nume, despre „persoane afiliate fostului regim, care au devenit parteneri în companie prin metode ilegale”.