DOC/ Fostul șef al Direcției generale detenție a ANP a fost numit de viceprim-ministrul Spînu director adjunct al ANTA: „A fost angajat pentru misiuni speciale și lupta împotriva corupției”

Fostul șef al Direcției generale de detenție a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Sergiu Cecoi, a fost numit în funcția de director adjunct al Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Sergiu Cecoi a fost numit în această funcție la propunerea viceprim-ministrului, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, Andrei Spînu, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ne-a comunicat că numirea lui Cecoi în funcția de director adjunct al ANTA a fost făcută la propunerea sa și are drept scop „lupta împotriva corupției”.

Solicitat de ZdG, Cecoi ne-a comunicat că la 8 septembrie a plecat de la ANP, iar după două zile a fost angajat la ANTA, de către responsabili din cadrul Ministerului Infrastructurii.

„Această funcție mi-au propus-o factorii de decizie ai R. Moldova. Asta e situația. M-a angajat Ministerul. Am studii juridice, da desigur. Am fost numit în funcție la 10 septembrie. Am plecat de la ANP pe 8 septembrie”, a declarat Sergiu Cecoi, directorul adjunct al ANTA.