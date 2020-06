Dintr-o reanimare în alta. Mărturiile unui tânăr de 29 de ani din Chișinău, care a stat aproape o lună pe un pat de spital, fiind infectat cu Covid-19: „Mă durea tot corpul…”

„Am întrebat medicii de ce, care este motivul, de ce acest virus așa de tare m-a afectat pe mine”? Aceasta a fost prima întrebare pe care și-a pus-o lui, dar și medicilor care i-au salvat viața, un tânăr de 29 de ani din Chișinău, care nu suferă de nicio boală cronică, dar a ajuns în stare gravă la spital, fiind internat 12 zile la reanimare, după ce a fost diagnosticat cu COVID-19.

După ce firele subțiri de ață de care atârna viața tânărului, cu ajutorul necondiționat al medicilor și multă voință din partea sa, s-au împleticit strâns și au format o funie groasă și puternică, tânărul, care a trecut prin momente cumplite fiind depistat pozitiv cu Covid-19, a accepat să discute cu echipa ZdG și ne-a mărturisit cum a fost lupta pe care a dus-o cu virusul, fiind internat la reanimare, dar și cum se simte acum, după ce aproape o lună de zile s-a aflat pe un pat de spital.

Chiril Chirilov

Acum, el se simte mai bine și este acasă, însă, în continuare este slăbit și în căutarea răspunsului la principala lui întrebare – De ce Covid-19 l-a afectat atât de tare deși nu suferă de nicio altă boală?

Chiril Chirilov are 29 de ani, locuiește în capitală cu familia, practică sportul de mic și muncește în domeniul transporturilor.

Cum a fost diagnosticat cu Covid-19: „Am strănutat, iar atunci am simțit că mă doare practic tot corpul: plămânii, în piept, la umeri, foarte tare m-a durut”

Chiril spune că totul a început cu simple dureri în gât. Inițial, tânărul credea că l-ar fi tras curentul și că nu este nimic grav. Peste 4 zile de la primele dureri în gât, Chiril spune că a făcut febră, așa că, împreună cu mama sa, și ea având febră, au decis să meargă să facă testele pentru Covid-19. A doua zi, pe 26 mai, au primit rezultatele.

„Simptomele diferă, primele simptome au fost diferite. La mine, de exemplu, a început cu dureri în gât, eu am crezut că m-a tras curentul undeva, nu am dat mare atenție, am băut câteva ceaiuri, nu mi-a trecut, temperatura era 37. Totuși credeam că m-a tras curentul undeva. Aproximativ peste 4 zile, în acest timp nu am luat niciun medicament, temperatura a început să crească. De fapt, a fost un moment foarte straniu, eu am strănutat, iar atunci am simțit că mă doare practic tot corpul: plămânii, în piept, la umeri, foarte tare m-a durut. După aceasta, peste câteva ore a început să crească și febra, 38.5, apoi 39, aproape de 40. Cu o zi înainte de aceasta, mama s-a trezit cu temperatură, așa că noi am decis să mergem să facem testul, să ne verificăm, să dăm un test la Centrul pentru Covid-19 de la Moldexpo. Testele au fost pozitive la ambii. A doua zi seara, ne-au telefonat și ne-au spus că rezultatele sunt pozitive. Atunci, pe loc, ne-au făcut radiografie la plămâni, au luat analize din gât și din nas și deja analiză de sânge am dat.

Am aflat că testele sunt pozitive, ne-au recomandat să stăm acasă. Medicul de familie ne-a spus de ce medicamente avem nevoie și ne-a comunicat că în caz că se agravează situația, să chemăm urgența”, ne-a comunicat Chiril Chirilov.

Situația s-a agravat, iar Chiril a chemat ambulanța: „Când tușeam, nu reușeam să trag aer în piept și parcă mă înădușeam”

După două zile de tratament la domiciliu, Chiril spune că febra a început să crească, ajungând până la 40, așa că familia a decis să cheme ambulanța. Pe 27 mai, Chiril și mama sa, au fost internați la Spitalul Clinic nr. 1 din capitală.

„Prima zi a fost ok, 37 temperatura, nimic grav. A doua zi, când a început să crească temperatura la 40, am decis să chemăm urgența. Pe noi ne-a internat la Spitalul nr. 1, pe ambii, însă, de fapt, probleme existau la mine, la mama temperatura era 37 și am decis să se interneze și ea, nu cumva și la ea să se agraveze situația, exact ca și la mine. După ce ne-am internat, de dimineață au început să ne pună injecții și să ne dea pastile antivirale. Situația la mine practic nu se schimba, încă vreo două zile, temperatura, la fel se ridica până la 39. Medicii îmi puneau injecții, iar așa temperatura scădea. Mai avem și crize de tusă. Eu dacă începeam a tuși, nu mă opream vreo 10 minute. Uneori ajungeam la o stare de parcă, tușești, nu reușești să tragi aer și parcă te înăduși. Așa un fel de stare aveam, trebuia să te calmezi, să te concentrezi la respirație, ca să nu mai tușești în continuu. Medicii au început să măsoare saturația oxigenului în sânge, la mine, primele două zile, rezultatele erau ok, plămânii erau curați”, ne-a mai spus tânărul.

Medicii l-au internat la reanimare: „70 la sută din plămâni erau afectați de virus. Îmi era greu să respir”

După patru zile, starea de sănătate a lui Chiril s-a agravat. Rezultatele radiografiei au început să arate că plămânii tânărului sunt extrem de afectați, având pneumonie bilaterală. Rezultatele analizelor medicale arătau că 70 la sută din plămânii tânărului erau afectați, așa că medicii l-au internat la reanimare și l-au conectat la respirație asistată.

Sala de reanimare

„Peste două zile, am mai făcut o radiografie la spital și acolo deja se vedea că plămânii sunt afectați de virus, adică erau cu lichid. Peste încă două zile, iar mi-au făcut radiografie, iar situația se agrava. Au depistat pneumonie bilaterală, la ambii plămâni. 70 la sută din plămâni, erau afectați. Primeam deja și antibiotice. Atunci, medici au decis să mă interneze la Reanimare, pentru că acolo era aparat cu oxigen, pentru respirație asistată, pentru ca eu să respir cu oxigen, să mărească nivelul de oxigen, saturația în sânge. La reanimare, la Spitalul nr. 1 eu am stat 2 zile, practic, situația nu se îmbunătățea. La fel aveam temperatură, la fel îmi era greu să respir. De fapt, nu era atât de greu să respir, dar era greu de tras aer adând în piept. Când încercam să trag aer adânc din plămâni, începeam a tuși extrem de tare. Când eram în pat și respiram, parcă era totul ok, însă aparatul care măsura suraturația în sânge, arăta o cifră scăzută. Medicii spuneau că din această cauză, restul organelor din organism pot suferi, pentru că este puțin oxigen în sânge. Din această cauză trebuia să stau cu mască de oxigen, chiar dacă respiram obișnuit, normal, eu oricum trebuia să stau cu mască pentru ca să-mi măreasca nivelul de oxigen în sânge”, ne-a mai povestit Chiril.

Dintr-o reanimare, în altă: „Situația se înrăutățea. 10 zile – 24 din 24 am stat sub picurători”

Tânărul spune că la două zile după ce a fost internat la reanimare la Spitalul Clinic nr. 1, întrucât situația sa se înrăutățea, medicii au decis ca tânărul să fie transferat în reanimare, la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

„După două zile de reanimare la Spitalul nr. 1, medicii au hotărât să mă transfere la Spitalul Clinic Republican, tot la reanimare. Deja, la Spitalul Clinic Republican, acolo mi-au prescris imediat un alt antibiotic, dar situația s-a schimbat deodată. A doua zi deja nu aveam temperatură, mă simțeam puțin, puțin mai bine, dar mi-au pus un antibiotic mult mai puternic. La reanimare, la SCR, am stat aproape 10 zile. Acolo, la reanimare, practic 24 din 24 eram sub picurători. Nu țin minte ce medicamente, toate au denumiri complicate. În principiu, pastile, medicamentele și picurătorile pe care le primeam eu, erau și la ceilalți pacienți. Le reanimare, în fiecare zi îmi faceau radiografie la plămâni, să vadă dacă se agravează sau dacă se îmbunătățește situația. La mine situația era gravă, dar stabilă”, mai spune tânărul.

„De la reanimare, am fost transferat într-o secție obișnuită de terapie”

După 10 zile la reanimare, Chiril susține că a început să se simtă mai bine, așă că medicii i-au făcut un dublu test pentru Covid-19, iar rezultatele au ieșit negative.

„Temeparatura a scăzut. Plămânii începeau să se reabiliteze. Am dat primul test de confirmare la Covid-19,rezultatul a fost negativ. Peste o zi am mai facut odată testul, ca să confirme medicii că este negativ. După aceasta am fost internat într-o secție obișnuită de terapie intensivă, nu era secție activată pentru persoanele cu Covid-19, adică acolo lucrătorii medicali nu mai umblau în costume, ci doar cu măști. Pe 10 iunie am dat primul test de confirmare, iar pe 12 iunie al doilea”, menționează Chiril.

„Am întrebat medicii de ce acest virus m-a afectat atât de tare pe mine?”

Chiril Chirilov

Chiril spune nu are alte afecțiuni de sănătate care i-ar fi putut agrava starea de sănătate odată ce s-a infectat cu Covid-19. Tot el spune că din totdeana practică sportul și că nu fumează și nici nu consumă alcool. Tânărul spune că după ce a ieșit din reanimare și a început să se simtă mult mai bine, i-a întebat pe medicii care au luptat pentru viața lui de ce coronavirusul l-a afectat atât de puternic, neavând și alte afecțiuni sau probleme de sănătate.

„Nu am nicio problemă de sănătate. Nu fumez, practic toată viața practic sportul. Probleme de sănătate nu am. Eu am întrebat medicii de ce, care ar fi motivul, de ce anume pe mine așa de tare m-a afectat virusul? Medicii spun că acesta este un virus nou și nu au răspunsuri la multe întrebări. Virusul – poți să fii bolnav, iar apoi să te reinfectezi, la o persoană simptomele sunt într-un fel, la alta – în alt fel. La cineva este mai grav, la altcineva – nu. Virusul este foarte complicat, este nou și medicii încă nu au răspunsul la multe întrebări”, spune Chiril.

Mama lui Chiril, după 2 săptămâni de când a fost testată pozitiv pentru coronavirusul de tip nou, a fost testată repetat, iar testul a ieșit negativ. Tânărul susține că în cazul mamei sale, simptomele au fost diferite, prezentând o formă ușoară de infecție cu Covid-19.

După aproape o lună pe pat de spital, Chiril a ajuns acasă: „Mă simt bine, dar sunt slăbit din cauza că am primit „o tonă” de medicamente”

Pe 18 iunie Chiril a fost externat din instituția medicală. De o săptămână, tânărul care a stat 12 zile la reanimare și aproape o lună pe patul de spital, se află deja acasă.

„Acum mă simt bine, ceea ce ține de plămâni, dar fizic mă simt slăbit din cauza că am primit o tonă de medicamente, antibiotice puternice și practic o lună de zile am stat la pat. Organismul este slăbit, ceea ce ține de mușchi. În legătură cu plămânii, e bine. Ultima data când am facut radigrafia, înainte de externare, rezultatul a arătat că plămânii sunt curați, nu mai aveam semne de pneumonie. Continui să primesc tratament, în secția de terapie intensuvă am cotinuat să primesc tratament pentru pneumonie. Covid-19 deja nu mai aveam, pentru că am fost testat negativ, însă în continuare am continuat să primesc tratament pentru pneumonie. Am fost externat peste o săptămână după ce am ieșit din reanimare, pe 18 iunie am fost externat din spital”, ne-a comunicat Chiril.

Chiril, despre medici: „Îi vedeam cum muncesc fără ca să aibă posibilitatea să-și șteargă transpirația de pe frunte. Practic se înădușeau în acele măști”

După ce ne-a povestit prin ce a trecut și cum a reușit să învingă coronavirusul de tip nou, Chiril ne-a mărturisit că nimic nu ar fi fost posibil fără medicii care au stat lângă el 24 din 24 de ore.

„Medicii lucrau extrem de mult și cu mare grijă, lucrătorii medicali au fost în jurul meu 24 din 24 de ore. În reanimare, medicii nu mai dormeam, permanent aveau grijă de pacienți. Eu vedeam cum ei munceau, fără a avea posibilititatea să-și șteargă transpirația de pe frunte. Munceau cu ochelari aburiți și uzi, încontinuu. Este foarte greu să faci o injecție într-o mână în care nici nu se văd venele. Doamna medic care mi-a pus mie o injecție, practic se înădușea în acea mască pe care o purta, se oprea și încerca să tragă aer adânc în piept pentru ca să nu se înădușe în acea mască. Le este foarte greu să muncească în acele costume”, ne-a mărturisit Chiril.

După externarea din spital, Chiril va sta, în continuare, cel puțin 14 zile în regim de autoizolare la domiciliu.