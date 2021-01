Detalii noi despre scandalul de la Spitalul Raional Ungheni: Mitriuc l-a desemnat șef al spitalului pe medicul care a făcut campanie pentru Dodon, deși exista deja un director

Președintele raionului Ungheni, Ghenadie Mitriuc, l-a desemnat pe medicul Vladimir Popovici drept director interimar al Spitalului Raional Ungheni, asta deși fostul șef al spitalului, Andrei Alexeev, pe perioada concediului medical, a semnat un ordin prin care vicedirectoarea spitalului urma să preia funcția de șefă a instituției.

Pe 18 ianuarie, ZdG scria că mai mulți angajați ai Spitalului Raional Ungheni sunt indignați de faptul că la concursul pentru ocuparea funcției de director al spitalului a fost admis ca participant medicul Vladimir Popovici, care acum câteva zile a fost numit în funcția de director interimar al spitalului. Medicii susțin că Popovici are o reputație îndoielnică în rândul anagajaților, „are un trecut dubios și antecedente penale”, se arată într-o petiție semnată de aceștia și trimisă redacției Ziarului de Gardă.

Ba mai mult, pe 15 ianuarie, într-o scrisoare colectivă adresată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), precum și consilierei președintei R. Moldova în domeniul Sănătății, Ala Nemerenco, mai mulți angajați ai Spitalului Raional Ungheni și-au exprimat dezacordul față de decizia Consiliului Raional, solicitând autorităților „să țină cont de doleanța întregului colectiv de a continua activitatea de conlucrare cu actualul director domnul Andrei Alexeev, pe parcursul următorilor 5 ani”.

Sursa documentului: sanatateinfo.md

Solicitat de Ziarul de Gardă, fostul director al Spitalului Raional Ungheni, Andrei Alexeev, ne-a comunicat că, știind că se va interna în spital din motive de sănătate, pe 20 ianuarie a semnat un ordin de numire în funcția de director interimar al instituției pe vicedirectoarea spitalului, Marina Podoroghin, însă, cu toate acestea, Mitriuc l-a desemnat pe medicul Vladimir Popovici în această funcție.

„Eu nu m-am simțit bine vreo trei zile și când am constatat că tratamentul nu are efect, am telefonat-o pe doamna vicedirector. Ea era în concediu atunci. I-am spus că eu mă voi interna în spital și îi voi pasa ei interimatul. A doua zi a apărut decizia domnului Mitriuc. De fapt, în acea zi au apărut 3 decizii. În una din decizii se arăta că, în urma ședinței extraordinare a Consiliului Raional, Vladimir Popovici a fost numit director interimar al spitalului”, a spus Alexeev pentru ZdG.