DOC/ Scandal cu iz socialist la Spitalul Raional Ungheni. Fostul șef a fost demis și numit în loc, un doctor care a făcut campanie pentru Igor Dodon

Întrebată de Ziarul de Gardă care este motivul pentru care a fost suspendat acest concurs și dacă ar avea legătură cu indignările angajaților Spitalului Raional Ungheni cu privire la activitatea lui Popovici, purtătoarea de cuvânt al MSMPS, Cristina Stratulat, ne-a comunicat că acest concurs a fost suspendat din motiv că un candidat s-a îmbolnăvit și așteaptă ca acesta să se însănătoșească pentru a relua concursul, fără a preciza despre cine este vorba.

A doua zi, pe 15 ianuarie 2021 a fost convocată ședința Consiliului Raional Ungheni la care au participat 29 de consilieri. Cu 23 de voturi pro, activitatea directorului Andrei Alexeev a fost declarată nesatisfăcătoare, el fiind înlăturat de la conducerea Spitalului Raional Ungheni, iar Vladimir Popovici a fost numit director interimar. Împotriva acestei decizii au votat consilierii PAS, iar alți 3 consilieri s-au abținut, relatează Expresul.

Potrivit publicației, luni, 18 ianuarie, „un grup de medici de la Spitalul Raional Ungheni a venit la Consiliul Raional, indignați de decizia luată. (…) Mulți dintre ei, susține doctorul Lucia Bulgaru, cea care luptă de aproape zece luni pentru sănătatea și viața pacienților infectați cu COVID-19 la Ungheni, sunt deciși să-și dea demisia – asta, în condițiile în care spitalul duce lipsă cronică de cadre medicale”.

Solicitat de Ziarul de Gardă, fostul director al Spitalului Raional Ungheni, Andrei Alexeev, spune că nu știe motivul pentru care a fost demis din funcție. Acesta crede că ar fi vorba despre o decizie politică. Cu un an și jumătate în urmă, Alexeev a fost decorat de fostul președinte Igor Dodon cu Ordinul „Gloria Muncii” pentru muncă îndelungată și prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, contribuție la perfecționarea procesului curativ-profilactic și înalt profesionalism”

„Nu am nicio idee de ce am fost demis din funcție. Nu mi s-a comunicat motivul. Din câte am înțeles eu sunt consilieri cărora nu le-ar fi plăcut activitatea mea, cu toate că indicii de activitate sunt destul de buni atât în ultimele nouă luni, cât și în anul 2019. Deja despre topul spitalelor nu mai spun nimic, despre calificativul pe care mi l-a acordat MSMPS referitor la indicii de performanță. Nu m-a mustrat nimeni că nu mi-aș fi exercitat meseria așa cum trebuie. Au fost înregistrate niște plângeri, dar există vreo instituție medicală care nu are plângeri împotriva directorului?”, a spus Alexeev pentru ZdG.