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Cum va fi vremea luni, 12 octombrie: temperaturile vor scădea
Luni, 12 octombrie, vremea se va schimba în R. Moldova, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.
În nordul Republicii Moldova, se așteaptă averse de ploi, iar temperaturile vor ajunge la 15°C ziua.
În centrul țării, se așteaptă, de asemenea, ploaie slabă. Temperaturile maxime vor atinge 18°C.
Și în sudul țării se așteaptă ploaie slabă. Temperaturile vor ajunge la 20°C ziua.