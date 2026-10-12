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Cum va fi vremea luni, 12 octombrie: temperaturile vor scădea

Sursa foto: Serviciul Hidrometeorologic de Stat din R. Moldova

Luni, 12 octombrie, vremea se va schimba în R. Moldova, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.

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În nordul Republicii Moldova, se așteaptă averse de ploi, iar temperaturile vor ajunge la 15°C ziua.

În centrul țării, se așteaptă, de asemenea, ploaie slabă. Temperaturile maxime vor atinge 18°C.

Și în sudul țării se așteaptă ploaie slabă. Temperaturile vor ajunge la 20°C ziua.

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