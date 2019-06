Cum reacționează finul lui Plahotniuc la acuzația că ar sta în spatele schemei de contrabandă cu anabolizante

Finul de cununie al liderului democraților, Dorin Damir, neagă că ar sta în spatele unei scheme de contrabandă cu anabolizante, așa cum a declarat anterior fostul șef al companiei de stat MoldAtsa, Sorin Stati.

Sorin Stati, fost director al companiei de stat MoldAtsa, a făcut mai multe dezvăluire despre cum funcționează schemele de contrabandă cu țigări, anabolizante, alcool etilic și chihlimbar în R. Moldova. Acesta susține că în spatele schemelor de contrabandă s-ar afla fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, fostul deputat Constantin Țuțu, finul de cununie al lui Vlad Plahotniuc, Dorin Damir, dar și deputatul Constantin Botnari.