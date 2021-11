Criza gazelor: Experții analizează contractul cu Gazprom și estimează cât vor plăti cetățenii pentru gaz

R. Moldova și gigantul rus Gazprom au ajuns la un acord principial privind formula de preț, auditarea datoriei formate în cadrul companiei Moldovagaz și necesitatea unor negocieri ulterioare pentru a stabili un calendar de achitare. În urma negocierilor de la Sankt Petersburg, contractul dintre Moldovagaz și Gazprom privind furnizarea gazelor naturale a fost prelungit pentru o perioadă de 5 ani utilizând, potrivit autorităților moldovene, formula de preț propusă de partea moldovenească.

Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cel care a reprezentat Guvernul la negocieri a declarat că, ținând cont de prevederile noului contract, pentru luna noiembrie R. Moldova va achita aproximativ 450 de dolari per mia de metri cubi de gaze naturale, iar pentru luna decembrie va plăti sub 400 de dolari per mia de metri cubi, tariful urmând să varieze în funcție de cotația prețului la gaze pe burse.

Formula de calcul a prețului, secret comercial

Formula de calcul a prețului la gazele naturale, inclusă în contractul semnat de R. Moldova cu Gazprom, este calificată drept secret comercial și nu poate fi dezvăluită de părți. În aceste condiții, viceprim-ministrul a declarat că nu poate divulga formula de calcul, dar a precizat că aceasta este bazată pe un anumit raport între prețurile la gaz și petrol pe piață.

Odată cu semnarea noului contract de livrare a gazelor naturale, urmează și o scumpire a tarifelor la gaze în rândul consumatorilor. Spînu susține că, în următoarea perioadă, Moldovagaz va cere ANRE-ului creșterea tarifelor la gaze pentru cetățeni, astfel că acestea ar urma să fie ajustate începând cu luna noiembrie curent. În contextul creșterii tarifelor la gaze, Spînu a dat asigurări că în perioada următoare Guvernul va pregăti un pachet de inițiative întru susținerea cetățenilor, pentru a compensa prețurile la gazele naturale.

În acest moment, cetățenii R. Moldova achită 4,2 lei pentru un metru cub de gaze naturale, însă experții estimează că prețul ar urma să crească până la 5, 6 sau chiar 7 lei.

Ioniță: „Asistăm la o mini criză a gazelor, mult mai slabă decât în 2012-2014 și foarte ușor de gestionat”

Ziarul de Gardă a discutat cu mai mulți experți despre contractul de furnizare a gazelor naturale, dar și despre tarifele la gaze pe care ar urma să le plătească consumatorii casnici, după semnarea noului contract. Expertul IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță susține că, în trimestrul patru al anului 2021, R. Moldova va achita un preț mediu pentru gazele importate la nivel de 525 dolari, ceea ce este de patru ori mai mult decât prețul achitat în primul trimestru al anului.

Pentru acoperirea costurilor de import, afirmă expertul, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va fi nevoită să majoreze tariful pentru populație cu minim 30%, ceea ce înseamnă un preț de minim 5,6 lei per mia metri cubi de gaze naturale pentru consumatorii casnici.

Veaceslav Ioniță

„Acest preț este mai mare decât cel actual de 4,3 lei, însă mai mic decât tariful maxim, care a existat în 2015 de 7,18 lei pentru metru cubi de gaze. În opinia mea, asistăm la o mini criză a gazelor, mult mai slabă decât în 2012-2014 și foarte ușor de gestionat. Instrumentele de intervenție sunt două: majorări treptate de tarife, fără a admite creșteri bruște și compensații din partea guvernului păturilor social-vulnerabile (…). Creșterea din acest an în cea mai mare parte este determinată de prețul majorat din luna octombrie când R. Moldova nu a avut contract cu Gazprom și am procurat gaze naturale la preț de 790 USD, nivel record pentru noi. Dar și de formula nouă aplicată, care ne va obliga să achităm în ultimele două luni ale anului circa 450 USD pentru 1000 m3 de gaze”, explică analistul economic.

Muntean: „Cetățenii R. Moldova ar putea să achite 5,5 lei pentru un metru cub de gaze naturale”

Expertul în energetică al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” Ion Muntean este de părere că, pentru R. Moldova, formula de calcul a prețului la gazele naturale este „cât de cât corectă și avantajoasă din punct de vedere al stabilității sectorului energetic”.

„Dacă vorbim de preț, prețul care este acum, este calculat după o anumită formulă. Formula stabilită în contract nu a fost făcută publică. Din calculele pe care le-am făcut eu și din ceea ce-am mai văzut prin presă se vehiculează că totuși este o formulă mixtă care include ponderat prețul de comercializare a produselor petroliere la un curs de referință. În perioada rece a anului având o pondere de 30%. În trimestrul doi și trei, prețul spot la gazele naturale va fi de 70%, iar prețul la produsele petroliere va avea o pondere de 30% (…). Consider că este o formulă care corespunde unui scenariu mai sigur în ceea ce privește stabilitatea sau diminuarea fluctuațiilor semnificative ale prețurilor de procurare. Din punctul ăsta de vedere, pentru noi ca și consumatori este bine. Sunt țări clienți ai companiei Gazprom care au reușit să obțină și alte formule care la moment ar fi mai avantajoase. Dacă nu greșesc, Ungaria are stabilit un contract cu prețul de referință legat doar de piața produselor petroliere”, a declarat Ion Muntean.

Expertul opinează că cetățenii R. Moldova ar putea să achite 5,5 lei pentru un metru cub de gaze naturale.

Ion Muntean

„Reieșind din evoluția prețurilor de procurare a gazelor naturale în primele trei trimestre ale anului 2021, atunci creșterea tarifelor la consumatorii finali în medie ar trebui să fie cu 30-31%. Asta ar însemna un tarif de aproximativ 5,5 lei pentru consumatorii casnici conectați la conducta de presiune joasă. Dacă ANRE va examina aprobarea tarifelor cu prețul mediu pentru trimestrul patru, atunci reieșind din acel preț mediu prognozat și anunțat de viceprim-ministru, ar ieși că prețul la gaze pentru consumatorii finali ar trebui să se majoreze cu aproximativ 60%. Eu cred că totuși se va merge pe o abordare mai etapizată în ceea ce privește aprobarea tarifelor. Majorarea care ar fi necesară să fie efectuată considerând prețul semnificativ mai mare în trimestrul patru al anului 2021, ar putea fi lăsată pentru perioada de vară, începutul toamnei, ca să fie atenuată cumva această majorare urmare a tendințelor sau urmare a prețului de procurare mai mic care se preconizează să aibă loc în trimestrul 2 si 3 ale anului 2022. Este clar că acum prețul la gazele naturale este influențat de o anomalie de piață a produselor de gaze naturale, respectiv aceasta cumva va compensa următorul an”, a spus expertul.

Fală: „O să avem gaz la un preț relativ bun. Statul cu siguranță va interveni ca să compenseze creșterea tarifelor”

Alexandru Fală, director de program „Sectorul monetar și modelare economică” din cadrul Expert-Grup, afirmă că în perioada următoare cetățenii trebuie să se aștepte la o scumpire a prețurilor la gaze. Cu toate acestea, expertul spune că „prețul pe care noi îl plătim este mai avantajos decât dacă era să cumpărăm la cel de pe piață”.

Alexandru Fală

„Cu siguranță nu este un rezultat negativ (…). Pe oameni puțin îi interesează Pachetul Energetic 3, pe oameni îi interesează să fie gaz, să fie cât mai ieftin și îi mai interesează și datoriile, căci asta tot s-ar putea reflecta în preț. Noi am obținut un preț care evident va aduce o majorare de tarif. Noi nu putem evita majorarea prețului, dar această majorare n-o să fie atât de mare decât dacă era să importăm la prețul de piață pe timp de iarnă. Prețul este cât de cât bun, dar după cum am spus, noi trebuie să ne așteptăm la majorări de tarife. Este bine că noi am reușit acum în octombrie să soluționăm problema. De exemplu, în 2009, noi ne-am pomenit în mijlocul iernii cu o situație similară. O să avem gaz la un preț relativ bun. Statul cu siguranță va interveni ca să compenseze creșterea tarifelor și să susțină consumatorii”, a declarat Alexandru Fală.

Cât despre suma pe care cetățenii ar urma să o achite pentru un cub de gaze naturale, expertul estimează că aceștia ar putea plăti șase lei sau chiar mai puțin.

„Noi avem o scumpire de două ori a prețului de import. Este clar că majorarea tarifelor tot va fi una mare. N-o să spun o cifră, dar reieșind din faptul că s-a scumpit de două ori prețul de import a gazului, va fi o scumpire mare. Chiar dacă va fi un tarif foarte mare, Guvernul o să intervină cu un suport semnificativ și tariful efectiv plătit o să fie mult mai mic. Să zicem că ei pun tariful 8, consumatorul final ar putea să plătească 6 lei sau chiar și mai puțin”, a declarat expertul.

Spînu: „Guvernul va pregăti pachetul pentru susținerea cetățenilor, pentru compensarea financiară”

Pe 29 octombrie curent, după o serie de negocieri, contractul de livrare a gazelor naturale dintre Gazprom și Moldovagaz a fost prelungit cu cinci ani „în condiții reciproc avantajoase”. Viceprim-ministrul Andrei Spînu a declarat că prețul pentru gazul rusesc va fi de 450 de dolari per mia de metri cub, iar datoria istorică a R. Moldova va fi achitată după efectuarea unui audit independent. Acesta a precizat că creșterea tarifelor la gazele naturale va fi stabilită de către Moldovagaz.

„Prețul pe care îl vor plăti consumatorii se stabilește în acest moment de Moldovagaz. Cu siguranța prețul va crește din două motive – a crescut prețul la gaze, dar și cursul (…) Moldovagaz în câteva zile va pregăti pachetul de documente și va merge la ANRE sa solicite creșterea tarifului, iar Guvernul va pregăti pachetul pentru susținerea cetățenilor, va pregăti pachetul de compensații. Tarifele ar urma să fie ajustate începând cu luna noiembrie. (…) Între timp Guvernul va pregăti pachetul pentru susținerea cetățenilor, pentru compensarea financiară. Guvernul pregătește astfel de proiecte”, a declarat Spînu.

În octombrie R. Moldova a primit gaz în baza unei prelungiri de o lună a contractului cu Gazprom, în volum insuficient, pentru care a achitat 790 de dolari pentru mia de metri cubi. Diferența de volum a fost achiziționată în această perioadă de pe piața spot, la preț de piață de circa 1000 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaz. R. Moldova a achitat în ultimul an circa 300 de dolar pentru un metru cub de gaze naturale.