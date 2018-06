CNA, despre modificările la Legea privind sistemul public de pensii care ar putea „limita neîntemeiat drepturile omului”

La mai puțin de doi ani de când a fost adoptată reforma sistemului public de pensii, care oferă pensionarilor care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă posibilitatea să solicite revizuirea pensiei odată la doi ani, Guvernul propune schimbarea regulilor.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a înregistrat în Parlament un proiect de lege care propune ca „pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă pot solicita numai o singură dată reexaminarea pensiei”, în conformitate prevederile Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.

Proiectul a fost aprobat de Guvern la 8 iunie, iar în aceeași zi a fost înregistrat în Parlament.

Totodată, proiectul stabilește etapele în care va fi efectuată recalcularea pensiilor. Respectiv, de la 1 ianuarie 2019, vor fi reexaminate pensiile persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare mai mare de 15 ani, după ce au ieșit la pensie. Din 1 ianuarie 2020, vor fi recalculate pensiile celor care au un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani. Pensiile stabilite în perioada 1 ianuarie 1999 – 1 ianuarie 2019, vor fi recalculate treptat, între 2021 și 2027.

„Estimările, pe care mi le-au dat colegii, arată că în 2019, peste 2 500 de pensionari vor primi pensii de două ori mai mari și deja în următorul an, peste 5 500 de persoane vor primi pensii dublate. Este foarte important să nu alunecăm în speculații, pentru că eu niciodată nu am venit și nu am spus că noi am majorat pensiile. noi în toată această perioadă am încercat să aducem echitate în sistemul de pensii”, declara premierul Pavel Filip cu referire la proiectul respectiv de lege în ședința Guvenrului din 8 iunie.

Modificările ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Proiectul de lege respectiv a fost propus spre consultări publice de către Minister între 24 mai – 7 iunie curent, doar că deja la 30 mai documentul a ajuns spre expertiză la Centrul Național Anticorupție (CNA), fără a fi asigurat accesul părţilor interesate dreptul de a putea prezenta sau expedia recomandări pe marginea proiectului. În acest sens, în Raportul expertizei anticorupție, CNA constată că Ministerul nu a respectat toate rigorile de transparenţă decizională. În același Raport, experții indică că o modificare propusă spre aprobare generează faptori de risc privind „limitarea neîntemeiată a drepturilor omului”.

CNA stabilește că, deși Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale susține că scopul modificărilor este „asigurarea respectării principiilor fundamentale care stau la baza funcţionării sistemului public de asigurări sociale – principiul contributivităţii şi egalităţii”, de fapt, prin excluderea unei frecvenţe în reexaminarea pensiei şi stabilirea dreptului persoanelor de a solicita

reexaminarea doar o singură dată, „se afectează direct interesul legal a categoriilor de persoane care au ieşit la pensie dar continuă să activeze şi să contribuie în fondul social”.

„În proiect se constată prevederi care limitează dreptul persoanelor, care îşi stabilesc pensia pentru limita de vârstă dar continuă să activeze, de reexaminare a pensiei mai frecvent, decât o singură dată

din momentul stabilirii pensiei”, susține CNA în Raportul de expertiză anticorupție, recomandând evaluarea proiectului prin prisma obiecțiilor formulate.



