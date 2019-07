Cine sunt cei șase pretendenți la funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției

Ministerul Afacerilor Interne a publicat lista candidaților care au fost admiși la proba scrisă în concursul pentru șefia Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Astfel, pretendenții la funcția de șef al IGP sunt:

Anterior, responsabilul de concurs ne-a comunicat că pentru șefia IGP și-au depus dosarele nouă candidați. Respectiv, dosarele a trei pretendenți nu au fost acceptate pentru proba scrisă.

Cei șase pretendenți la șefia IGP urmează să participe la proba scrisă din cadrul concursului, care va avea loc la 9 iulie, iar ulterior la proba interviului.

Postul de șef al IGP a devenit vacant după ce la 10 iunie Alexandru Pînzari a fost demis din funcție de Guvernul condus de Maia Sandu.