Cine este deputatul care ar fi încercat să intre cu forța în biroul șefei PA: „Nu am amenințat-o pe Veronica Dragalin”

Deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) Bogdat Ţîrdea este parlamentarul care împreună cu avocatul său ar fi încercat, în octombrie 2022, să intre cu forța în biroul de serviciu al șefei Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin.

Într-o postare pe contul său de Telegram, parlamentarul neagă că ar fi amenințat-o pe șefa PA. El spune că nu a comunicat cu Veronica Dragalin.

„Pe 17 octombrie 2022 am aflat că PA a fabricat un dosar penal împotriva mea, sub acuzația complet falsă de îmbogățire ilicită (…). Pe 20 octombrie 2022, am aflat că PA mi-a înaintat învinuirea (…). Avocatul meu a decis să conteste acțiunile procurorului Compan. Conform procedurii, acesta a apelat la un procuror superior, și anume Dragalin! Iar aceasta a fost obligată să accepte plângerea împotriva subalternului său (…).

Ușa ei era deschisă. Avocatul a intrat pentru a-i înmâna plângerile. Dar Dragalin a început să țipe, dând din mâini, împingându-l pe avocat. Eram profund șocat, urmărind această sălbăticie de pe coridor. Apoi a început să-l dea pe avocat afară, amenințând cu probleme (…).

Nu am intrat în biroul lui Dragalin. Avocatul a intrat și a fost amenințat de Dragalin! Nu am comunicat cu Dragalin. Mai ales nu am amenințat-o, pentru că nu am comunicat cu ea. Publicați video și audio, vă rog. De fapt, eu și avocatul meu am fost supuși la agresiuni verbale din partea procurorilor de la PA”, a spus deputatul Bogdat Țîrdea, care, de asemenea, nu a publicat nicio înregistrare video sau audio de la acel incident.

Ziarul de Gardă a întrebat reprezentanții PA dacă deputatul Bogdat Țîrdea este parlamentarul la care a făcut recent referire Veronica Dragalin, însă aceștia ne-au spus că „Procuratura Anticorupție își rezervă dreptul să nu răspundă la această întrebare”.

Recent, șefa PA, Veronica Dragalin, a declarat că, în luna octombrie, a depus o plângere la Poliție după ce un avocat și un deputat ar fi încercat să intre cu forța în biroul său de la serviciu.

„M-am simțit suficient de amenințată încât am sunat la 112. Eram la mine în birou, la serviciu, era după ora 17-18, nu era foarte multă lume în birou. În acea zi am făcut un briefing de presă despre perchezițiile și reținerile din dosarul privind finanțarea partidului Șor. Au intrat în anticameră și apoi în birou doi bărbați. Erau destul de agresivi. S-au prezentat drept avocat și persoană cu statut de învinuit dintr-un careva dosar. Eu nu-i cunoșteam. I-am rugat să iasă din birou, iar ei au refuzat și au ridicat vocea. M-am apropiat să încerc să închid ușa. Au pus piciorul în ușă și au împins-o cu forță, să nu-mi permită să pot închide ușa din birou”, a povestit procurora în cadrul unui interviu.

Aceasta a spus că, mai târziu, a aflat că învinuitul este deputat. Dragalin a evitat să spună din ce partid face parte parlamentarul.

„Am fost destul de speriată în acel moment. Am reușit să încui ușa și am sunat la poliție. Am dat declarații despre ce s-a întâmplat, am depus o plângere. Este și un dosar penal pornit pe acest caz (…). Sper să ajungă în judecată acest dosar, ca să putem spune aceste lucruri. Am statut de victimă. Cred că mi-a fost încălcat dreptul de a avea siguranță în spațiul în care eu lucrez”, a mai spus Veronica Dragalin.

Șefa PA a menționat că din luna iunie 2023 a primit pază de stat, explicând că trăiește singură la Chișinău și nu are mașină personală.