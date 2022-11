Ce se întâmplă la „Franzeluța”? Nemulțumirile angajaților celui mai mare producător de pâine din R. Moldova, după numirea unui nou director vs explicațiile fostului șef al APP

Combinatul de panificație „Franzeluța” are, din 16 noiembrie 2022, un nou director general, ales în urma concursului organizat de Consiliul de administrație al întreprinderii. După anunțul privind numirea unui nou șef, angajații întreprinderii au organizat câteva proteste în susținerea fostului director general interimar, Victor Matcov, unul dintre participanții la concurs. Matcov, la rândul său, spune că va ataca în instanță rezultatele concursului pentru „că nu au fost transparente”.

De cealaltă parte, fostul director al Agenției Proprietății Publice (APP) și noul consilier al prim-ministrei pe mediul de afaceri, Eugeniu Cozonac, spune că a fost necesară inițierea unui concurs pentru funcția de director general al S. A. „Franzeluța”, în contextul în care combinatul a înregistrat în ultimul an „pierderi de 21 de milioane de lei în total, pe anul trecut și anul curent, nouă milioane fiind pierderi în ultimele trei luni”. Potrivit lui Eugeniu Cozonac, „asemenea rezultate sunt inacceptabile pentru orice manager”.

Pe 28 octombrie, noul director al S.A. Franzeluța, însoțit de director general al APP, Alexandru Musteață și noul consilier al prim-ministrei pe mediul de afaceri, Eugeniu Cozonac, au mers la combinat unde i-au solicitat directorului interimar Victor Matcov inițierea procesului de predare primire a întreprinderii.

Între timp, un grup de angajați s-au adunat pentru a cere explicații despre schimbarea conducerii, despre salarii și despre cum va activa mai departe întreprinderea. Eugeniu Cozonac, noul consilier al prim-ministrei pe mediul de afaceri, spune că discuția a durat aproape două ore și că în rezultatul acesteia oamenii au înțeles că „schimbarea este spre pozitiv”.

„Oamenii își doresc o stabilitatea la locul de muncă, oamenii îți doresc creștere la salarii, doresc o stabilitatea în procesul tehnologic și, în opinia mea subiectivă, ceea ce am văzut eu este că timp de o oră jumate, două ore, cât a fost discuția, angajații au înțeles că schimbarea este spre pozitiv. Argumentul meu este că nu este posibil ca o persoană să fie plăcută, dar să aibă rezultate care arată pierderi de nouă milioane de lei în ultimele trei luni. Astfel de rezultate nu pot fi benefice pentru angajați.

Fostul director interimar al combinatului „Franzeluța”, Victor Matcov, a declarat în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul N4 că „va ataca în instanță” rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general. Într-un comentariu pentru ZdG, Victor Matcov spune că deocamdată a „depus cerere de concretizare” pentru a-i fi prezentate toate informațiile despre rezultatele concursului.

„Am depus cerere de concretizare pentru că nu mi-au dat toate rezultatele. Procesul verbal, audiența, secvența video, secvența audio. Secvență video nici nu era. (…) Conform regulamentului, cel care nu a trecut primește înștiințare, timp de 2 zile, că nu a trecut. Notificarea trebuie să vină cu motivare. N-a fost făcut aceste lucru și eu am contestat. M-au invitat la Agenția Proprietății Publice și mi-au dat doar fișele de evaluare, am cerut și procesele verbale, dar nu mi-au prezentat”, a declarat pentru ZdG Victor Matcov.

În acest sens, noul consilier al prim-ministrei pe mediul de afaceri, Eugeniu Cozonac, spune că „toată informația este transparentă, nu s-a ascuns absolut nimic”.

Am sunat de câteva ori la Anticamera întreprinderii. Angajații ne-au comunicat cu noul director al „Franzeluța” Andrei Beșliu „a plecat la producere” și va reveni ulterior cu un apel. Redacția ZdG nu a primit un apel până la momentul publicării acestui articol.

Potrivit unui comunicat al APP din 21 aprilie, „Victor Matcov a depus de două ori cereri de demisie din funcție: în data 22 februarie 2022 și în data 8 aprilie 2022. În ambele cazuri, Agenția Proprietății Publice i-a solicitat să rămână în funcție până va fi organizat un concurs sau până va fi găsit un alt administrator interimar”.

„Nu am depus nicio demisie, APP speculă cu acest lucru, să fi făcut acest lucru, demult primeau demisia mea. (…) Care este sensul că eu am continuat să activez până în 28 noiembrie, dacă am depus cerere de demisie. Ar fi acceptat cererea, puneau alt interimar și organizau concursul”, a explicat Victor Matcov.