Cadoul de negăsit al lui Erdogan. Unde sunt cele două autospeciale de combatere a manifestațiilor în masă?

Pe 18 octombrie curent, aflat într-o vizită în R. Moldova, președintele turc Recep Erdogan a declarat în cadrul unui briefing de presă că a oferit țării noastre două autospeciale de combatere a demonstrațiilor în masă. De la această declarație și până în prezent, autoritățile din R. Moldova nu au oferit însă o confirmare oficială a recepționării acestui cadou oferit de Erdogan.

„Ieri (17 octombrie), la 21.30, au sosit două vehicule pentru combaterea demonstrațiilor în masă – TOMA, care vor fi folosite de Ministerul Afacerilor Interne (MAI)”, a declarat Recep Erdogan pe 18 octombrie.

În aceeași zi în care președintele turc a făcut această declarație, am contactat ofițerul de presă al MAI, care însă nu a putut să ne confirme informația. Pentru că au trecut între timp două săptămâni, am apelat din nou la consiliera în comunicare a MAI pentru a confirma recepționarea celor două autospeciale și pentru a afla care este necesitatea unor astfel de autospeciale pentru R. Moldova. Nici de această dată însă nu am primit un răspuns. Alina Zbancă, consilieră în comunicare a MAI, ne-a comunicat că nu se știe încă dacă cele două autospeciale au ajuns în R. Moldova și că va reveni cu un răspuns atunci când va primi o confirmare.

În cadrul unui interviu oferit pentru Adevărul pe 22 octombrie, președintele Parlamentului Andrian Candu a declarat că o fi fost vorba de o greșeală de traducere atunci când s-a anunțat că Erdogan a oferit MAI-ului două autospeciale.

„Eu nu cred să se fi făcut o astfel de solicitare şi că ar fi existat un astfel de cadou. Am impresia că e doar o greşeală de traducere. Poate s-a avut în vedere altceva, ambulanţe. Trebuie să verific, dar cu siguranţă asta nu face partea din agenda relaţiilor bilaterale între R. Moldova şi Turcia”, a afirmat atunci Andrian Candu.

De cealaltă parte, premierul Pavel Filip a declarat în cadrul unei conferințe de presă că este la curent cu informația despre darul oferit de Erdogan și că i-a mulțumit liderului de la Ankara pentru cele două autospeciale.

„Cunosc, pentru că președintele Erdogan a declarat despre acest lucru și i-am mulțumit pentru că, știți cum, „Calul de dar nu se caută de dinți” sau cum este corect acolo?.. Cred că e corect să mulțumești atunci când cineva îți oferă ceva în dar”, a declarat Pavel Filip, în cadrul unei conferințe de presă din 24 octombrie.

Autospecialele TOMA sunt dotate cu tunuri de apă pentru a controla revoltele în masă. Acestea sunt produse de compania turcă Nurol Makina și sunt folosite de către polițiști în timpul manifestațiilor în masă din Turcia pentru a dispersa mulțimea. Autospecialele TOMA sunt utilizate și în Azerbaidjan, Libia, Zimbabwe, Georgie și Kazahstan.

Foto: thestar.com