Adriana Bețișor și-a dat demisia din funcția de șef interimar al Procuraturii Anticorupție (PA), însă aceasta va rămâne în continuare în funcția de adjunct al Procuraturii Anticorupție. Serviciul de presă al PA a declarat însă că nu oferă nicio reacție cu privire la demisia lui Bețișor.

Adriana Bețișor nu a răspuns însă la telefon pentru a ne explica care au fost motivele demisiei.

Anterior, prim-minsitra Maia Sandu declara că șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, trebuie să părăsească urgent sistemul, pentru a fi deferită justiției, acuzând-o că ar fi prejudiciat statul prin „instrumentarea dosarelor la comandă politică”.

Adriana Beţişor are 32 de ani și a ajuns şefă adjunctă a Procuraturii Anticorupţie (PA) după şase ani şi jumătate de la numirea în funcţia de procuror prin ordinul procurorului general Valeriu Zubco, la 14 iunie 2011. Anterior, Beţişor a absolvit Universitatea de Stat din Moldova şi Institutul Naţional al Justiţiei (INJ).

ZdG scria că la 7 iunie 2011, împreună cu alţi doi colegi de la INJ, Dumitru Obadă şi Octavian Iachimovschi, au participat şi câştigat concursul anunţat de Consiliul Superior al Procurorilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de procuror în cadrul PA. Cei trei candidaţi, conform legii cu privire la Procuratură, fiind absolvenţi ai INJ, au fost admişi la concurs fără susţinerea examenului de capacitate, în baza notelor din atestatul de absolvire al INJ, acolo unde Adriana Beţişor avea indicată media generală – 9,76.

În 2018, din activitatea la Procuratura Anticorupție, Bețișor a ridicat un salariu de 363 445 lei. Potrivit declarației de avere și interese personale pentru același an, Bețișor nu deține bunuri mobile sau imobile. În schimb, soțul acesteia are în posesia sa două autoturisme Skoda Octavia fabricate în 2013 și o Skoda Octavia fabricată în 2015. De asemenea, familia Bețișor are în proprietate un apartament de 74 m.p dobândit în 2015. În iulie 2016, ZdG a scris și despre casa în costrucție a familiei Bețișor cumpărată de părinții procurorei în decembrie 2015.

Aceasta a ajuns în vizorul opiniei publice după ce a instrumentat dosarul fostului premier Vladimir Filat, condamnat în final la 9 ani de închisoare cu executare. Pe lângă dosarul Filat, Beţişor a exercitat urmărirea penală şi în alte dosare de rezonanţă. Ea a fost şi cea care s-a ocupat, la etapa iniţială, de dosarul lui Ilan Şor.

Știrea se actualizează.