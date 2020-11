„200 de ruble pentru transnistreni, asta e 13 sticle de vodkă”. Mai mulți alegători din stânga Nistrului ar fi primit bani după ce l-au votat pe Dodon

Mai mulți alegători din stânga Nistrului ar fi primit câte 200 de ruble transnistrene, echivalentul a aproximativ 180 de lei, după ce l-au votat pe Igor Dodon la funcția de președinte. În cadrul unei investigații, Ziarul de Gardă a constatat că mulți dintre votanții lui Dodon din stânga Nistrului au fost aduși în mod organizat la secțiile de votare, după ce s-au înscris, în prealabil, în liste, inclusiv în primul tur de scrutin.

Un locuitor al orașului Tighina, Dumitru Iancev, a spus pentru ZdG, că după ce oamenii telefonau la un număr de telefon fix, li se luau datele de contact și li se spunea la ce oră să se prezinte duminică, pe o stradă din regiune, pentru a fi duși la vot. În cadrul discuțiilor, acestora li se spunea cu cine trebuie să voteze, iar ulterior, după ce demonstrau că au votat, oamenilor li se ofereau cele 200 de ruble transnistrene.

„Dimineață am sunat, cum și în primul tur, la nr. de telefon: 3-50-50 și mult timp a fost ocupat, vreo jumătate de oră, dar am răzbătut. Și am zis că sun în privința alegerilor și ea a zis: „da, bine”. Acum nu scriau familiile, dar numele. Numele străzii am spus și din cap i-am spus cinci nume. Ea a scris și am întrebat câți bani dau. Ea a zis că 200. „Lei sau ruble?”, am întrebat. „Ruble, voi doar pentru Dodon votați”, a spus Dumitru Iancev.