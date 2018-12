Vladimir Voronin oferă detalii despre lista PCRM pentru alegeri: „Așa bătaie de joc de partide politice încă nu am văzut”

Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor din R. Moldova a declarat pentru Ziarul de Gardă că formațiunea sa va face publică lista candidaților la fotoliul de deputat pe circumscripția națională după ce va reuși să rezolve unele probleme birocratice care au apărut în procesul de înregistrare în cursă. Totuși, fostul președinte al R. Moldova, a punctat că el va fi în capul listei partidului la alegerile din 24 februarie 2019.

Conform informațiilor oferite de Comisia Electorală Centrală (CEC), PCRM a depus actele pentru a se înregistra în cursa electorală miercuri, 26 decembrie, în jurul orei 16.00. Totuși, până la această oră (joi, 27 decembrie, ora 11.00), lista candidaților formațiunii nu a fost făcută publică. Solicitat de Ziarul de Gardă, Vladimir Voronin ne-a anunțat că lista va fi publicată după ce vor fi finalizate toate procedurile birocratice.

„Noi nu am reușit ieri din cauza CEC-ului să depunem toate documentele. CEC-ul a inventat niște instrucțiuni nu pentru partide sau viitorii deputați sau pentru viitorul țării, ci pentru ei, ca ei să îndeplinească obligațiunile puse în fața lor de către Partidul Democrat. Așa discriminare și bătaie de joc de partide politice încă nu am văzut. Ei pe mine mă pun să semnez că eu le-am transmis lor documente, nu că ei au primit de la mine, ci că eu le-am transmis lor documente. Se cer documente, documente, documente. Noi am procedat așa cum procedat de fiecare dată… Noi de la CEC urma să ne ducem la Palatul Republicii pentru a ne iscăli că suntem de acord să participăm la alegeri. Păi, a fost plenara, toți au fost de acord. Pentru ce trebuie de mai semnat încă o dată?”, se întreabă liderul PCRM, care s-a arătat nedumerit și de faptul necesității eliberării unui certificat de integritate, dar și despre procedura prin care s-a tras la sorți ordinea concurenților electorali.

„Bara din fața mesei unde sta comisia e cu 10 cm mai înaltă decât suprafața mesei. Eu am chemat-o pe fata noastră care-i împuternicită să ne reprezinte interesele la CEC și am întrebat-o. Ea a zis că nu a văzut nimic din sală. Este bara, iar plicurile cu numerele 1,2,3,4 nu se vedeau. Noi știm cum se repartizează biletele. Din sală nu se vede ce este după acea bară…”, zice Voronin.

Cât despre lista PCRM pentru viitoarele alegeri, Vladimir Voronin a precizat că aceasta va fi publicată după ce vor fi rezolvate problemele birocratice. „Noi o să candidăm. E clar că cei de la guvernare sunt bandiți, mafioți, corupți, dar noi ce să facem, să-i lăsăm și mai departe să-și bată joc de țară? Nu avem încă semnătura a patru persoane. Timp mai este”, a spus Voronin, care nu a decis dacă va candida sau nu și într-o circumscripție uninominală. „Încă îi țin în tensiune pe toți…”.

Voronin a precizat că lista PCRM este în ordine aflabetică. „Da, în lista depusă la CEC eu sunt primul pe listă. Al doilea, al treilea și până la ultimul, toți sunt în ordine alfabetică. Eu tot am dorit să fiu inclus în ordine alfabetică, dar așa a hotărât plenara, ca președintele să fie în frunte”.

Partidul Democrat din Moldova va fi primul în buletinul de vot. Pe locul doi va fi Blocul ACUM format din PAS și PPDA, iar pe locurile 3-4, PCRM și PSRM. Ordinea concurenților electorali a fost trasă la sorți de CEC.

Ieri, miercuri, 26 decembrie, mai multe partide și-au anunțat candidații la funcția de deputat. Primii au fost Socialiștii. Cap de listă va fi Zinaida Greceanîi, președinta Partidului Socialiștilor din R. Moldova. Aceasta este urmată de Vlad Batrâncea, Ion Ceban și Eduard Smirnov.

Vladimir Plahotniuc, președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM) Andrian Candu, președintele Parlamentului și Pavel Filip, prim-ministrul R. Moldova sunt primii trei candidați pe lista Partidului Democrat la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova în cirscumscripția națională (listă de partid). Lista a fost aprobată în cadrul Consiliului Național Politic al formațiunii.

În lista candidaților nu se regăsește fostul președinte, Marian Lupu. În schimb, pe locul 11 este Otilia Drăguțanu, soția ex-guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei din perioada fraudei bancare, Dorin Drăguțanu. Pe locul 20 o regăsim și pe Silvia Radu, ministra Sănătății și fost candidat „independent” la funcția de primar al Capitalei.

Și blocul ACUM, format din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul „Platforma Demnitate și Adevăr” (PPDA) și-a prezentat lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. La fel ca și Partidul Democrat, blocul ACUM a prezentat, deocamdată, doar candidații pe circumscripția națională, cei de pe circumscripțiile uninominale urmând să fie anunțați ulterior.

Prima în lista Blocului ACUM va fi Maia Sandu, președinta PAS, urmată de Andrei Năstase, președintele PPDA. Alexandru Slusari (PPDA) și Igor Grosu (PAS) sunt pe locurile 3-4, urmați de Igor Munteanu, ex-directorul executiv al „IDIS Viitorul” și fostul boxer și istoric, Octavian Țîcu, reprezentantul societății civile.