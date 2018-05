(video) Motivele pentru care liberalul Roman Boțan își dă demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare

Deputatul liberal Roman Boțan își dă demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică. Decizia a fost luată de deputat drept formă de protest față de modul de abordare și promovare de către majoritatea parlamentară a proiectului de lege privind sistemul naţional de paşapoarte şi cetăţenie. Potrivit deputatului, modificările permit străinilor și apatrizilor obținerea cetățeniei R. Moldova în baza investiției, fără obligativitatea ca aceștia să cunoască limba de stat sau Constituția.

„Este un proiect de lege care a extins numărul de cinci mii de persoane care puteau solicita cetățenia R. Moldova la un număr nedefinit, la câteva zeci de mii, un proiect de lege prin care acești oameni sunt exceptați de a cunoaște prevederile Constituției și limba oficială a statului”, a declarat Roman Boțan.

Deputatul susține că a solicitat Secției cercetare și studii parlamentare a Direcției informațional-analitice un studiu comparativ despre experiența acordării cetățeniilor prin investiții în alte state, iar potrivit documentului obținut practica este diferită, sumele diferă de la un stat la altul, dar în majoritatea țărilor se acordă întâi dreptul la reședință și numai după ce persoana a locuit și și-a adus contribuția la stat, poate obține și drepturi politice.

„În cazul nostru, persoana, pentru un anumit preț, va obține imediat și drepturi politice, și drepturi de care se bucură orice cetățean, inclusiv cele aferente dreptului de proprietate. Consider că acest proiect prezintă elemente care pun în pericol securitatea R. Moldova pe termen lung. Efectele acestei legi sper să nu aibă rezultatele pe care eu le intuiesc, dar timpul va arăta acest fapt”, a declarat liberalul.

„Sunt obligat, în calitate de președinte al Comisiei, la respectarea tuturor procedurilor ori în cazul în care membrii Comisiei sau Parlamentul, prin majoritatea parlamentară, consideră că asupra asemenea proiecte sensibile se poate discuta într-o asemenea natură, consider că prezența mea, deși zilnic fac scrisori și demersuri la care primesc sau nu răspunsuri pentru a aduce lucrurile în ordine, nu are rezultat. De aceea, eu nu vreau să mă asociez cu o activitatea în asemenea stil și în o asemenea manieră, fie și prin semnarea unor acte pentru care au am votat împotrivă, dar pentru care din punct de vedere administrativ a trebuit se semnez hârtii. În semn de protest vizavi de o asemenea abordare a proiectelor de lege de către deputați, reprezentanți ai majorității parlamentare, care, de facto, sunt conduși de Partidul Democrat, îmi prezint demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, funcție în care consider că mi-am făcut conștiincios datoria” a explicat Roman Boțan demisia, menționând totodată că proiectul este promovat cu „încălcări grosolane de procedură”, admise și de președintele Parlamentului, care a fost informat despre existența avizului CNA care era necesar de examinat.