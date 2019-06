VIDEO/ Mesajul lui Pavel Filip pentru următorul prim-ministru

La scurt timp după ce conducerea PDM a anunțat Guvernul condus de Pavel Filip demisionează, premierul a organizat o conferință de presă.

Însoțit de miniștrii din Guvernul pe care l-a condus, Pavel Filip a mulțumit echipei, a enumerat proiectele și reformele pe care le-a realizat și a anticipat acuzații „despre moștenirea” pe care a lăsat-o, precizând că încasările la buget sunt în creștere.

Pavel Filip a precizat că în buget sunt prevăzuți bani pentru proiectele aflate în desfășurare, inițiate de Guvern, și și-a exprimat speranța că acestea vor fi continuate.

Acesta a declarat că Guvernul a dat dovadă de demnitate și verticalitate și s-a simțit mândru de țară atunci când am cerut la ONU retragerea trupelor rusești de pe teritoriul R. Moldova. Totodată, Filip a adus mulțumiri Bucureștiului și Kievului pentru ajutorul acordat.

Filip susține că pleacă cu „conștiința împăcată”, că a respectat jurământul depus la învestirea în funcție și că speră ca într-o zi cetățenii să poată decide singuri soarta R. Moldova, fără implicare din afara țării.

Potrivit acestuia, plecarea Guvernului său nu va rezolva actualul blocaj juridic și nu va anula deciziile crizei constituționale.

„Îi doresc succes următorului prim-ministru. Această funcție vine cu o mare responsabilitate. Pentru binele oamenilor sper că se va descurca mai bine decât mine. Vă mulțumesc mult”, a încheiat Pavel Filip.