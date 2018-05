(video) Dodon susține că artiștii emeriți din Rusia i-au cântat gratis la concertul de Ziua Victoriei

Șeful statului, Igor Dodon, susține că nu a cheltuit niciun leu pentru concertul din seara zilei de 8 mai, organizat sub patronajul său pentru a sărbători Ziua Victoriei. Abordat de presă în timpul manifestațiilor de astăzi la Complexul Memorial „Eternitate”, acesta a declarat că artiștii ruși Oleg Gazmanov și Denis Maidanov au cântat gratis în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), deoarece ar fi buni prieteni ai săi. Referitor la focurile de artificii care au durat 15 minute, Igor Dodon afirmă că au fost plătite de PSRM și nu are nicio atribuție. Întrebat de ce nu a plecat și în acest an la Moscova, pentru a participa la parada de 9 mai alături de Vladimir Putin, așa cum a făcut-o anul trecut, în primul său an de mandat, șeful statului a declarat: „avem țara noastră, avem cetățenii noștri”.

Ziua Europei, susține Igor Dodon, ar fi marcată în spațiul european pe 8 mai. Iar pentru că vrea să fie în relații bune cu UE , afirmă Dodon, mâine va participa la recepția care va fi dată de ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău.