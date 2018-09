(VIDEO) Dodon, despre profesorii expulzați în Turcia: „Nu este implicată nicidecum Președinția”

Aflat la Congresul Mondial al Familiilor, care are loc în perioada 14-15 septembrie la Chișinău, Igor Dodon a fost întrebat ce ar trebui să facă familiile profesorilor de la liceul „Orient”, care au fost expulzați în Turcia, în timp ce el sărbătorește la eveniment. Acesta a spus că așteaptă detalii de la SIS și că Președinția nu este implicată în acest caz.

„Eu cred că orice familie este importantă pentru R. Moldova, indiferent unde sunt părinții și unde sunt copiii. Regretabil că în R. Moldova sunt multe familii unde copiii sunt aici și părinții sunt în afara țării, avem peste 1 milion de cetățeni plecați din țară și eu cred că cel puțin cu 10%, 20%, 30% din ei au copii care au rămas în țară. Aceasta este regretabil. Dacă vă referiți la cazul care a avut loc cu profesorii din Turcia, mi-am expus poziția la acest subiect. În acea zi, am avut o întrevedere cu dl Krasnosselski, eu nu eram la curent cu aceste evenimente, nu este implicată nicidecum Președinția sau discuțiile noastre cu conducerea statului turc. Aștept detalii de la SIS, care s-au ocupat de aceste evenimente”, a spus Dodon.

Congresul Mondial al Familiei a fost inaugurat astăzi, 14 septembrie, și va dura până pe 15 septembrie. Congresul este organizat în susţinerea a ceea ce preşedintele ales, cât şi organizatorii numesc familie tradiţională. Pe pagina oficială a evenimentului se spune că, „potrivit tradiţiei, cele mai importante scopuri ale căsătoriei sunt naşterea şi educarea copiilor, ajutorul reciproc, completarea reciprocă, fundamentată pe înţelegere, respect şi interzicerea negării viziunilor bisericeşti asupra conceptului de familie”.

Sponsorii evenimentului sunt Fundaţia Galinei Dodon – „Din suflet”, Congresul Mondial al Familiilor (World Congress of Families) şi Organizaţia Internaţională pentru Familie (International Organization for the Family).

CRONOLOGIA EVENIMENTELOR: