VIDEO/ Dodon contestă la Curtea Constituțională legalizarea benzinăriilor duty-free, deși a promulgat proiectul

După ce Igor Dodon și-a pus semnătura pe proiectul de legalizare a benzinăriilor duty-free, deși anunțase că este împotriva acestuia, reprezentatulul președintelui a înregistrat la Curtea Constituțională (CC) o sesizarea împotriva acestei legi, menționând că urmează a fi elaborat și un proiect ce va fi înaintat în Parlament pentru abrogarea normei ce permite comercializarea benzinei în regim duty-free.

Reprezentantul președintelui, Maxim Lebedinschi a declarat că legea care i-a fost transmisă președintelui spre promulgare nu conținea toate documentele necesare, astfel încât, ulterior, după semnare, s-a constat că lipsește avizul pozitiv al Guvernului pe marginea acestui proiect. În acest context, instituția prezindențială a depus o sesizare la CC în care se precizează lipsa argumentării economice, dar și a avizului pozitiv al Guvernului la proiectul de legalizare a benzinăriilor duty-free.

ZdG a constatat, în ancheta „Deputatul „duty-free” sau cum visul lui Şor devine realitate” că președintele Igor Dodon, deși promulgase deja de două săptămâni modificarea legislației în favoarea benzinăriilor duty-free, întrebat de jurnaliști, declara că încă nu a văzut proiectul și că acesta este „un subiect foarte suspect”.

„Aceste amendamente nu au fost sub formă de o lege separată. Au fost câteva aliniate introduse într-o lege mult mai mare, dar care are ca suport câteva sute de pagini. Președintele are un aparat care lucrează la toate proiectele de lege ce vin spre promulgare. Respectiv, până a ajunge la președinte, semnăturile pe proiect și le pun o multitudine de persoane. Nu cred că cineva din voi ar fi capabil să examineze tot ce face Parlamentul zi de zi. Nici deputații nu au capacitatea fizică să intre în esența proiectelor”, a menționat Lebedinschi.

Reprezentantul președintelui a mai declarat că Igor Dodon nu a promulgat legea din neatenție și că acest amendament a fost, de fapt, camuflat.

Președintele a spus anterior în cadrul unei emisiuni televizate că proiectul pe care l-a semnat nu conținea cuvintele „duty-free” și că, de fapt, este împotriva acestei legi, deși a promulgat-o.

ZdG a scris că benzinăriile duty-free au devenit lege în R. Moldova în urma unui concurs de circumstanţe dubioase. Amendamentul care a facilitat modificarea legislaţiei a fost propus de un deputat „neafiliat”, fiind votat în lipsa unei expertize anticorupţie, în lipsa dezbaterilor în plenul Parlamentului şi în lipsa unui aviz pozitiv al Guvernului. Ca tabloul să fie complet, legea a fost promulgată de preşedintele Igor Dodon fără ca acesta să-i cunoască esenţa. La două săptămâni după ce şi-a pus semnătura peste legalizarea business-ului cu produse petroliere în regim duty-free, Igor Dodon le spunea jurnaliştilor că acesta „e un subiect foarte suspect pentru că ar da posibilitate de contrabandă. Eu proiectul încă nu l-am văzut. Îl vom examina şi vom lua decizia”, declara preşedintele, după ce… îl semnase deja. Între timp, înainte de votul din Parlament, principalul promotor al benzinăriilor duty-free, Ilan Şor, controversatul primar de Orhei, pregătea, prin intermediul companiilor pe care le deţine, terenul pentru lansarea afacerii. Citiți întreaga anchetă AICI

Nu este, se pare, pentru prima dată când președintele semnează o lege, fără să-i cunoască esența. ZdG a constatat anterior că, în timp ce șeful statului se arăta nemulțumit de faptul că din bugetul de stat vor fi alocați peste 200 de milioane de lei pentru construcția arenei, banii au fost prevăzuți în buget încă în luna decembrie 2017, iar ulterior, legea a fost promulgată chiar de către Igor Dodon. Atunci, șeful statului nu a avut obiecții și prin promulgarea legii a admis alocarea sumei respective din bugetul de stat pentru implementarea proiectului PDM.