VIDEO/ Curtea Constituțională și-a anulat hotărârile luate anterior: R. Moldova are Guvern și Parlament constituțional

Președintele Curții Constituționale, Mihai Poapelungi, a declarat că magistrații CC își revizuiesc și anulează hotărârile adoptate în perioada 7-9 iunie.

Potrivit lui Poalelungi, decizia a fost luată în urma demersului depus de judecătorii CC la 15 iunie, cu privire la revizuirea hotărârilor luate în perioada 7-9 iunie.

„Curtea Constituțională hotărăște că se revizuiesc și se anulează decizia CC nr. 83 din 7 iunie, hotărârea CC nr. 13 din 8 iunie, hotărârea CC nr. 14 din 8 iunie, hotărârea CC nr. 15 din 8 iunie, avizul CC nr. 1 din 9 iunie și avizul nr. 2 din 9 iunie. Prezenta hotărâre este definitivă”, a declarat președintele Înaltei Curți.

Într-un comunicat de presă al Curții Constituționale se precizează că la baza anulării deciziilor a stat situația de fapt din Republica Moldova, în special anunțul transferului de putere către Guvernul Prim-ministrului Maia Sandu și a coaliției formate în Parlamentul Republicii Moldova.

„Hotărârea Curții din 15 iunie 2019 se dorește a fi o sursă a păcii sociale, a menținerii statului de drept, a democrației, precum și a garantării unui cadru adecvat de protecție a drepturilor omului prin combaterea unei instabilități politice de anvergură”, se precizează în comunicatul CC.

Prin anularea actelor Curții din perioada 7-9 iunie, Parlamentul condus de Zinaida Greceanîi dobândește calitatea de Parlament constituțional, fiind revigorate actele normative adoptate de acesta până acum, precum și actele adoptate de Guvernul Republicii Moldova condus de Maia Sandu.

Decizia Curții Constituționale vine la scurt timp după ce PDM a declarat că se retrage în opoziție, iar Igor Dodon a făcut un apel către CC prin care a solicitat ca magistrații să își revizuiască hotărârile, or în caz contrar acesta va cere Parlamentului și Guvernului numirea unor judecători noi la Înalta Curtea.

Anterior Curtea Constituțională a declarat neconstituțională alegerea conducerii Parlamentului R. Moldova și votarea noului Guvern, iar ulterior, a instituit interimatul funcției de președinte, după ce, în prealabil, a decis că termenul limită în care putea fi votat un nou Guvern era 7 iunie 2019, nu 9 iunie, așa cum se menționa anterior în spațiul public. Deciziile respective au trezit mai multe critici, iar la solicitarea secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, Comisia de la Veneția urma să se expună săptămâna viitoare asupra hotărârilor luate de CC.