VIDEO/ Cum argumentează Alexandru Jizdan faptul că se consideră ministru de Interne

Alexandru Jizdan afirmă că se consideră, în continuare, ministru al Afacerilor Interne, bazându-se pe hotărârile Curții Constituționale, care au declarat ilegal votarea Guvernului condus de Maia Sandu.

„Da, eu sunt ministru de Interne. Am o hotărâre a Curții Constituționale, care pentru mine este organul suprem în stat. Atâta timp cât nu este o altă decizie, noi intrăm în zona de emoții. Eu nu am intrat în zona de emoții și am să respec în totalitate legea, atâta timp cât nu este o altă decizie stăm în funcțiile noastre”, declară Jizdan.