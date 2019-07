Ruslan Flocea, candidatul la funcția de director al Centrului Național Anticorupție locuiește într-un imobil cu două niveluri din comuna Ciorescu, mun. Chișinău. Casa a intrat în posesia familiei Flocea în decembrie 2014, în urma unui contract de donație semnat cu socrii săi. Atunci, Flocea activa la Centrul Național Anticorupție, fiind șeful Direcției Teritoriale Centru.

Imobilul a fost construit de socrii lui Ruslan Flocea, care au procurat unul din cele două terenuri pe care a fost ridicată casa în anul 2010, iar altul, mai mic, în ianuarie 2014.

Victor Molodețchi, socrul lui Ruslan Flocea este om de afaceri în localitatea Cuconeștii Noi, fiind proprietar de terenuri agricole. Acesta gestionează firma „Vigamol Agro” SRL, dar nu a răspuns la apelurile ZdG pentru a ne explica circumstanțele în care i-a donat casa fiicei sale și soțului ei.

Casa cu două niveluri, supravegheată de camere video, are o suprafața oficială de 160 m.p. și a fost dată în exploatare în aprilie 2013. Aceasta are o valoare cadastrală de aproximativ 1 milion de lei, preț indicat și în declarația de avere a funcționarului Ruslan Flocea. Prețul de piață al unei asemenea case este însă de cel puțin două ori mai mare.

Datele cadastrale arată că imobilul este înregistrat doar pe numele Raisei Flocea, soția candidatului desemnat pentru șefia CNA, în timp ce o parte din terenul pe care este ridicată casa este înregistrat și pe numele său.

Conform informațiilor din declarația de avere și interese pentru anul 2018, Ruslan Flocea a indicat că a avut anul trecut venituri salariale de 166 mii de lei de la Președinție, iar soția sa, de la CNAM și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei – 158 mii de lei. Pe lângă casa și terenurile pe care este amplasată, familia Flocea deține, din 2018, un apartament de 29 m.p. Și un autoturism Volvo, fabricat în 2016, dar deținut din 2018 în baza unui contract „translativ de posesie și folosință”.

„Casa a fost construită în comun, dar investiția de bază a fost a socrilor, pentru că ideea consta în faptul că o să locuim acolo două familii. Și, așa a și fost, până în vara acestui an, când, din păcate, a decedat mama soacră. Am locuit toți împreună. Dl Victor a stat mai mult în satul său de baștină, pentru că dlui este acolo agricultor, lider, cum se mai spune la noi, și el în mare parte, practic tot anul se află cu atribuțiile legate de agricultură și ce mai este acolo. Dar, iarna, mai venea. De bază, cu noi în acea casă a stat mama soacră. Cea mai mare parte a investiției a fost al socrilor, dar, desigur că am contribuit și noi”, a precizat Ruslan Flocea, solicitat de ZdG.

„Folosim în mașină un automobil Volvo. Este înregistrat, de asemenea, pe rudele soției. În mare parte folosim mașina când plecăm peste hotare. Da, confirm. O am în bază de procură. Mașina este înregistrată pe fratele soției, Victor, exact ca numele tatălui socru”, a menționat Flocea, care s-a declarat deschis pentru a răspunde și la alte întrebări care-l vizează. Conform informațiilor publice, Victor Molodețchi este fondator și administrator la firma „Mirav Com”, cu activități declarate în domeniul IT.

Va fi vecin cu fiul președintei Parlamentului

Ruslan Flocea va fi vecin cu Eugeniu Greceanîi, fiul Zinaidei Greceanîi, președinta Parlamentului R. Moldova și președinta Partidului Socialiștilor din R. Moldova. Eugeniu Greceanîi a cumpărat un teren lângă casa lui Ruslan Flocea în luna aprilie 2019. Imediat acesta a început construcția unei case.

Casa în construcție de pe terenul care-i aparține lui Eugeniu Greceanîi

„Nu cunosc că voi fi vecin cu Eugeniu Greceanîi. Știu că el este fiul dnei Zinaida, dar eu nu cunosc că el a luat teren lângă mine”. Ruslan Flocea a precizat că nu este rudă cu familia Greceanîi. „Sub nicio formă. Nu suntem nici rude, nici cu soțul, nici cu copiii ei. Nici rudele mele apropiate, nimeni nu are niciun grad de rudenie cu dna Greceanîi. Am activat împreună cu ea în Guvern, în perioda 2006-2009, dar legătura cu ea nu este sub nicio formă legată de rudenie. Nu pot să vă zic nimic despre terenul cumpărat de fiului ei. E probabil acolo unde se face o construcție…”, a menționat candidatul la funcția de director al CNA.

Ruslan Flocea a fost, în perioada 2016-2019, secretar general al Aparatului Președintelui Igor Dodon, liderul neformal al Partidului Socialiștilor din R. Moldova. Anterior, între 2009 și 2016 a activat în cadrul Centrul Național Anticorupție, fiind șeful Aparatului directorului, șef al Direcției și Secției Investigații Speciale și șef al Direcției Teritoriale Centru. Între 2006 și 2008 a fost consilierul prim-viceprim-ministrului, iar între 2008-2009 a fost consilier de stat al prim-ministrei Zinaida Greceanîi.

Ruslan Flocea

Între 2002 și 2006, Ruslan Flocea a fost inspector în cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Acesta și-a început cariera în organele de stat în 2001, fiind inspector fiscal în Edineț, orașul său de baștină.

Luni, 29 iulie, Comisia juridică, numiri și imunități, a desfășurat concursul pentru funcția de director al Centrului Național Anticorupție. Comisia a constatat că Ruslan Flocea a acumulat cel mai mare punctaj oferit de membrii comisiei și a ieșit pe locul întîi.

Potrivit lui Ruslan Flocea, în prezent, printre punctele slabe ale CNA se numără promovarea unor reforme ineficiente, fluctuația cadrelor calificate, dotarea insuficientă, credibilitatea redusă a cetățenilor în instituție și ineficiența mecanismelor de protejare a avertizorilor de integritate. Ruslan Flocea enunță drept prioritate de bază a sa la un eventual mandat la CNA „aplicarea unui tratament egal, fără excepții și menajamente, față de toți cei care încalcă legea”. Acesta enumeră printre priorități depolitizarea instituției, independența instituțională, consolidarea echipei, perfecționarea cadrului normativ și asigurarea funcționalității ARBI.