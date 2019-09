VIDEO/ Audieri, la Parlament, în cazul privatizării companiei „Gări și Stații Auto”. Când vor fi gata rapoartele

Astăzi, 11 septembrie, la Parlament au avut loc audieri pe marginea concesionării Întreprinderii de Stat „Gările și Stațiile Auto”.

Primul care a fost invitat să raspundă la întrebarile membrilor Comisiei de Ancheta este Serghei Bucataru, ex-secretar de stat la Ministerul Economiei și Infrastructurii.

În cadrul audierilor, Bucataru a declarat că nu a participat la semnarea contractului de concesiune a întreprinderii de stat.

„Situația era satisfăcătoare. Costurile tichetelor erau exagerat de mari. Au început problemele. Au avut loc percheziții, dacă vă amintiți, atunci peste 20 de colaboratori ai companiei au fost reținuți. Nu am fost membru al comisiei care a semnat actul de concesionare. Nu am participat, nu am vazut documentul”, a declarat Bucataru.