Vicepreședintele Trans-Oil Group îl consiliază pe Dodon în probleme economice, iar proprietarul holdingului – pe premierul Filip

Șeful statului Igor Dodon este consultat în probleme economice de Mihail Caraseni, despre care presa a scris că este vicepreședintele celui mai mare grup de companii de pe piața cerealelor și oleaginoselor din R. Moldova, „Trans-Oil Group of Companies”, deținut de milionarul de origine georgiană Vaja Jhashi, care este cetățean al R. Moldova și deține pașaport american. Vaja Jhashi este milionarul care l-a însoțit pe premierul Pavel Filip la sfârșitul lunii ianuarie în cadrul vizitei sale în Emiratele Arabe Unite. Mihail Caraseni, este fratele deputatului Partidului Democrat din Moldova (PDM) Demian Caraseni.

Mihail Caraseni îl consiliază pe Igor Dodon de aproape un an, fiind membru al Consiliului Economic pe lângă președintele R. Moldova din 3 martie 2017. În Decretul președintelui privind componența Consiliului Economic nu este indicată funcția lui Mihail Caraseni, ci doar că reprezintă firma „Trans-Oil LTD”. Am contactat oficiul din Chișinău al companiei „Trans-Oil Group of Companies” pentru a confirma funcția lui Mihail Caraseni de vicepreședinte al holdingului. O reprezentantă a companiei nu ne-a oferit un răspuns imediat, dar ne-a dat asigurări că revine cu un apel pentru a ne spune funcția lui Mihai Caraseni. Până la acest moment, nimeni nu a revenit cu un apel.

În timp ce Mihail Caraseni este de aproape un an în anturajul lui Igor Dodon, președintele grupului de companii Trans Oil, Vaja Jhashi, îl consiliază pe premierul Pavel Filip la subiectul activității economice cu țările din Golf. Vaja Jhashi a fost suprins într-o fotografie, publicată de Guvern, alături de premierul Pavel Filip în timpul vizitei sale oficiale în Emiratele Arabe Unite, între 29-30 ianuarie curent.

Întrebat ulterior cum motivează prezența milionarului moldovean în componența delegației în Emiratele Arabe Unite, Pavel Filip a declarat că Vaja Jhashi este singura persoană pe care o cunoaște care vorbește fluent araba și care este bine informată la capitolul activitate economică în țările din Golf. Anterior însă, Vaja Jhashi figura drept membru al Consiliului de Administrare al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, organizație fondată și condusă de liderul PDM, Vladimir Plahotniuc.

La scurt timp după călătoria lui Filip în Emiratele Arabe Unite, și Igor Dodon a întreprins o vizită de lucru în Dubai, unde s-a întâlnit cu mai mulți oficiali și oameni de afaceri.

Fratele lui Mihail Caraseni, administrator deputatul PDM Demian Caraseni ar fi îndeplinit funcția de director executiv al companiei Trans-Oil, între 2002-2003.

La 6 februarie curent Igor Dodon ți-a lărgit echipa de consilieri pe probleme economice cu încă șapte nume:

Liliana Agarcova, expert în domeniul politicii fiscale și a reglementării activității de antreprenoriat;

Dmitrii Caminschii, Fondul „Deep Knowledge Ventures”;

Vladimir Crivciun, expert în domeniul politicii industriale;

Tatiana Donceva, Direcția generală pentru dezvoltarea economică, UTA Găgăuzia;

Olga Gamova, Centrul de Inițiative Efective;

Galina Leunte, „Cheie-Tur” SRL;

Gabriel Mărgineanu, sociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova.