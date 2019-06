Ultima oră: Șeful Serviciului Vamal anunță despre „încheierea” mandatului

Vitalie Vrabie, șeful Serviciului Vamal, a anunțat, printr-un comunicat de presă, „încheierea mandatului” de director al instituției.

În comunicatul de presă, Vitalie Vrabie adresează „sincere mulțumiri tuturor funcționarilor vamali pentru munca depusă și rezultatele înregistrate, precum și colegilor din cadrul Ministerului Finanțelor pentru buna colaborareî”. Totodată, acesta îi urează „mult succes candidatului care va câștiga concursul de ocupare a funcției de director al Serviciului Vamal”.

Deși oficial, mandatul directorului Serviciului Vamal este pe un termen de cinci ani, Vrabie a anunțat că pleacă din funcție la aproximativ 3 ani de la numire, el fiind desemnat în această postură în martie 2016.

Anunțul despre plecarea lui Vrabie se regăsește în același comunicat în care sunt prezentate mai multe realizări pe care le-ar fi reușit instituția în ultimii trei ani. „După peste trei ani de la demararea procesului de reformare a Serviciului Vamal, astăzi, cu ocazia încheierii mandatului Directorului instituției, Vitalie Vrabie, prezentăm o sinteză a celor mai importante realizări. De la majorări semnificative ale acumulărilor la bugetul de stat, modernizări de infrastructură și sisteme informatice și până la simplificarea procedurilor, Vama s-a remarcat prin indicatori de progres fără precedent”, se precizează în comunicat.

Vitalie Vrabie este fost pri­mar de Ungheni în 1999 — 2006, iar ulte­rior, în 2007-2009, minis­tru al Apă­ră­rii în perioada PCRM. Atunci, Vra­bie a fost impli­cat într-un scan­dal, după ce a pri­mit un apar­ta­ment de la stat, de peste 100 de m.p. El a ple­cat din Guvern în sep­tem­brie 2009, odată cu Cabi­ne­tul Gre­cea­nîi. Nu a stat însă departe de poli­tică, reve­nind, peste un an, doar că nu în PCRM, ci în PDM. În ianu­a­rie 2011, devine secre­tar gene­ral al PDM, iar peste 1,5 ani, în iunie 2012, se alege cu o nouă fun­cţie, cea de şef al ÎS „Tra­com”, trans­for­mată, în iunie 2011, în parc indus­trial.

