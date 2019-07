Subsecretarul de Stat al SUA pentru Afaceri Politice vine la Chișinău

David Hale, Subsecretarul de stat pentru afaceri politice în Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, va efectua pentru prima dată o vizită de lucru la Chișinău.

Potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de stat al SUA, David Hale va veni la Chișinău în perioada 13-14 iulie. Conform agendei vizitei, Subsecretarul de stat al SUA are programate întrevederi cu prim-ministrul Maia Sandu, dar și cu alți politicieni.

În cadrul vizitei salela Chișinău, David Hale va discuta cu actorii politici despre implementarea reformelor, precum și despre sprijinul SUA pentru lupta împotriva corupției în R. Moldova.