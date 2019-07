SIS a comunicat Parlamentului toate detaliile privind „expulzarea” cetățenilor turci. Vor fi sau nu făcute acestea publice

Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului a primit vineri, 5 iulie, un raport amplu referitor la întreg procesul privind declararea drept indezirabili a șapte profesori turci și transportarea acestora în țara de origine în pofida faptului că aceștia au solicitat azil politic în R. Moldova. Se întâmplă după ce în ședința Parlamentului din 25 iunie, atunci când a fost numit în funcția de director al SIS, Alexandr Esaulenco a declarat că în termen de nouă zile Comisia parlamentară va primi un astfel de raport.

Chiril Moțpan, președintele Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, a declarat că nu poate oferi nicio informație despre datele care se conțin în raport și că membrii Comisiei au nevoie de circa două săptămâni pentru a studia documentul, după care vor ieși în fața publicului cu declarații.

Potrivit lui Moțpan, documentul poartă parafa „secret”, de aceea urmează a fi găsită „o modalitate legală” de a dezvălui informația în măsura în care „permite legislația”.

Întrebat dacă acest raport conține și informații despre rolul și implicarea lui Igor Dodon în derularea evenimentelor în acest caz, Chiril Moțpan a evitat să ofere o precizare și a declarat că încă nu a citit tot raportul și nu cunoaște.

„Intrați în niște detalii care nu țin de competența mea, nu știu, îl citesc încă. Să nu intrăm în detalii care ne vor crea discomfort și unora și altora”, a fost răspunsul prședintelui Comisiei, care a precizat că în scurt timp vor fi oferite răspunsuri la toate întrebările.

La 11 iunie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat R. Moldova pentru încălcarea drepturilor cetățenilor străini care au fost expulzați de pe teritoriul țării în septembrie 2018. CtEDO a constatat violarea dreptului la libertate și siguranţă şi a dreptului la respectarea vieții private și de familie, și a decis că Guvernul R. Moldova va trebui să aschite câte 25 de mii de euro pentru cinci dintre cei șapte cetățenii turci, ale căror drepturi au fost încălcate, și care au depus plângeri în fața Curții.

Cei șapte cetățeni străini au fost expulzați în dimineața zilei de 6 septembrie 2018 din R. Moldova. Aceștia au fost reținuți în timp ce ieșeau din casă pentru a merge la serviciu.

SIS declara atunci că cei șapte cetățeni turci ar avea legături cu o grupare islamistă, grupare despre care există indicii că desfășoară acțiuni ilegale în mai multe țări.

Potrivit Curții Europene însă, reclamanţii au fost înlăturaţi printr-un transfer ilegal care a omis toate garanţiile legale naţionale şi internaţionale. Potrivit avocatului cetățenilor turci, în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, agentul guvernamental, adică statul R. Moldova, nu a prezentat careva probe precum că reclamanții constituie sau au constituit un pericol pentru securitatea și ordinea publică din R. Moldova.