Sechestrele pe bunurile și conturile celei mai vechi firme ale lui Plahotniuc, aplicate în „dosarul miliardului”

Sechestrele pe bunurile companiei Finpar Invest SRL ÎCS, companie de bază în imperiul imobiliar al lui Vladimir Plahotniuc, au fost aplicate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracţionale (ARBI) la sfârșitul lunii iunie în cadrul unei cauze penale pentru spălare de bani din dosarului furtului din sistemul bancar.

Valoarea sechestrelor aplicate pe bunurile controlate de Finpar Invest este estimată la peste 700 de milioane de lei.

Informația a fost confirmată pentru ZdG de către purtătoarea de cuvânt a CNA.

Finpar Invest SRL ÎCS se numără printre companiile vizate în Raportul Kroll 2 drept afiliate fostului șef al PDM, Vlad Plahotniuc. Acest lucru a devenit cunoscut după ce liderul PN, Renato Usatîi, a anunțat că deține Raportul Kroll 2 integral și a publicat fragmente din document, unde în premieră apare numele lui Vlad Plahotniuc.

Potrivit lui Renato Usatîi, Comisia de anchetă a Parlamentului, care investighează furtul din sistemul bancar deține doar prima parte a Raportului Kroll 2, pe când documentul ar conține încă două părți.

În cel mai scurt timp, Renato Usatîi ar urma să fie audiat la Comisia parlamentară, unde este așteptat cu Raportul Kroll 2. Dacă se va confirma că documentul este unul veridic, acesta ar putea fi publicat, a declarat președintele Comisiei, Alexandru Slusari.

Astăzi, Eduard Harunjen, care a demisionat ieri din funcția de procuror general, invocând starea de sănătate, a declarat că nu a citit niciodată Raportul Kroll, dar cunoaște că unele companii afiliate lui Vlad Plahotniuc ar apărea în document.