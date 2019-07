Replica Consiliului Superior al Procurorilor la adresa ministrului de Interne

Pentru astăzi nu a fost preconizată și nici convocată o ședință în plen a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), anunță instituția prin intermediul unui comunicat de presă. Anunțul vine să infirme declarația de ieri, 8 iulie, a ministrului de Interne, Andrei Năstase, cu privire la faptul că CSP s-ar convoca în ședință extraordinară după ce săptămâna trecută el ar fi fost cel care a cerut acest lucru, pentru a pune în discuție demersurile sale legate de „activitatea Procuraturii în general și a lui Eduard Harunjen, în special”.

În același comunicat se precizează că CSP a manifestat deschidere cu privire la un dialog interinstituțional cu membrii Comisiei juridice numiri și imunități a Parlamentului, inclusiv și în formatul unui grup de lucru constituit ad-hoc, pe dimensiunea dezbaterilor referitoare la proiectul de modificare a Legii cu privire la Procuratură.

Ieri, 8 iulie, Andrei Năstase a anticipat organizarea ședinței extraordinare a CSP la care urma să se discute despre solicitarea sa de a fi pornită urmărirea penală pe faptele infracționale invocate în „Declarația Parlamentului cu privire la caracterul captiv al statului Republica Moldova și a Declarația privind constatarea uzurpării puterii în stat de către Vladimir Plahotniuc și PDM”.

Astăzi, Parlamentul urmează a se întruni în ședință pentru a demara procedura de înlăturare din funcție a procurorului general Eduard Harunjen, care se află în concediu de boală.