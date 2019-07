Raportul Kroll 2 va fi publicat astăzi. Slusari spune ce informații conține acesta

Alexandru Slusari, președintele Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din R. Moldova și investigării fraudei bancare, susține un briefing de presă.

Alexandru Slusari a adus la conferința de presă Raportul Kroll 2, pe care Comisia de anchetă l-a obținut acum două zile de la compania Kroll. Potrivit lui Slusari, documentul descrie detaliat procesul de devalizare a sistemului bancar, firmele implicate și perosoanele care le reprezintă. Raportul nu conține însă anexa care se referă la lista beneficiarilor finali ai fraudei.

Pe parcursul zilei de astăzi, documentul urmează a fi făcut public, în pofida poziției Procuraturii Generale (PG) și reticenței companiei Kroll. O decizie în acest sens a fost luată cu votul unanim al Comisiei de anchetă.

Informația despre unele bănci internaționale, cu care este continuată colaborarea și există șanse de a recupera unele sume de bani, afirmă Alexandru Slusari, va fi ascunsă.

Slusari afirmă că raportul nu aduce „plus valoare” la informația pe care o deține deja societatea referitor la frauda bancară, dar deține unele nume noi implicate în schemă.

Potrivit acestuia, Procuratura Generală deține lista beneficiarilor din 22 martie 2018, iar în această perioadă „ar fi acționat cu rea încredere”, deoarece nu a întreprins măsurile necesare. Slusari dă asigurări că lista beneficiarilor va fi publicată în scurt timp, deoarece Comisia va dpeune toate eforturile pentru a o obține.

Potrivit deputatului Blocului ACUM, reprezentanții Raportului Kroll au confirmat că dacă în 2015 ar fi fost pornită strategia de recuperare a banilor, atunci era posibil de recuperat suma semnificativă din ceea ce a fost furat.

„Din cauza tărăgănării procesului de către organele de anchetă, timp de patru ani jumătate, hoții au primit posibilitatea, luxul de a ascunde urmele, de a valorifica banii furați”, a declarat Slusari, care adaugă că până la această dată nu s-a recuperat niciun leu din banii furați.

Acesta a mai declarat că ieri la Comisie au fost audiați Chetraru și Lazăr, iar Candu nu se va regăsi în componența Comisiei, ci va fi chemat la audieri.

Potrivit lui Slusari, reprezentanții companiei Kroll au o poziție reticentă față de publicarea Raportului Kroll 2, dar nu au creat niciodată impedimente în acest sens, precizând că decizia aparține autorităților din R. Moldova.

La 2 iulie, Comisiei de anchetă cu privire la investigarea furtului miliardului, formată în cadrul Parlamentului, a obținut de la reprezentnații companiei Kroll, aflați la Chișinău, o copie a Raportului Kroll 2, care nu conține însă și lista beneficiarilor.

Lista beneficiarilor fraudei bancare se află pe masa procurorilor anticorupție. Cei din urmă spun că nu pot să o facă publică, deoarece există clauze de confidențialitate în contractul semnat cu compania Kroll.

Ieri, fracțiunea PDM a propus doi democrați în componența Comisiei respective, pe motiv că în ședința din 10 iunie, când a fost formată Comisia, fracțiunea a lipsit de la ședința Parlamentului. Este vorba despre Andrian Candu și Vladimir Cebotari.

Alexandru Slusari, președintele Comisiei de anchetă, a declarat că suplinirea Comisiei se va face doar prin vot în plenul Parlamentului, iar Andrian Candu n-ar avea „nici o șansă să devină membru”.