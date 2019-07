Raionul Taraclia are un nou președinte

Consilierul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) Victor Vitcov a fost ales astăzi, 15 iulie, noul președinte al raionului Taraclia.

Potrivit tuk.md, pentru Vitcov au votat 14 consilieri – șase din opt socialiști, cei șase comuniști și doi reprezentanți ai formațiunii politice „Partidul Nostru”. Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova (PDM) s-a abținut.

„Mulțumesc, vom lucra”, s-a adresat Victor Vitcov colegilor.

Funcția de președinte al raionului Taraclia a devenit vacantă după ce, în urma scrutinului legislativ din 24 februarie, socialistul Chiril Tatarlî a fost ales deputat.

Alegerile locale generale vor avea loc la 20 octombrie.