Procurorii din Elveția spun dacă au sau nu dosare pe numele lui Plahotniuc

În Elveția nu există vreun dosar penal pe numele ex-liderului PDM, Vladimir Plahotniuc, scrie newsmaker.md, cu trimitere la răspunsul pe care l-a obținut astăzi de la Procuratura din Elveția.

Despre faptul că fostul lider al democraților ar fi urmărit penal în Elveția a declarat recent deputatul PSRM, Grigore Novac, care a precizat că organele de drept din Elveția ar fi cerut Procuraturii Generale informații despre alte „crime și abuzuri” ale politicianului.

Anterior, Procuratura Generală a anunțat că în ultima perioadă a primit o singură plângere pe numele lui Vladimir Plahotniuc, scrisă de ministrul de Interne, Andrei Năstase. Acesta a cerut să fie trași la răspundere penală judecătorii Curții Constituționale, care între 7-9 iunie ar fi adoptat decizii favorabile PDM. Potrivit lui Năstase deciziile ar fi fost luate de judecători la ordinul lui Vlad Plahotniuc, iar acest lucru poate fi calificat drept „încercare de uzurpare a puterii în stat”. Plângere alui Năstase este examinată în prezent de procurori.

Recent, Ministerul rus de Interne a anunțat că a inițiat o cauză penală pe numele fostului lider PDM, precum și al colegului său de partid, Constantin Țuțu, în legătură cu organizarea contrabandei și traficului de droguri.