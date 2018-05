Primul candidat care și-a anunțat favoritul pentru turul doi din Chișinău

Constantin Codreanu, candidatul Partidului Unității Naționale la alegerile de duminică, 20 mai, a declarat că-l va susține în turul doi al alegerilor pentru funcția de primar al mun. Chișinău pe Andrei Năstase, candidatul Partidului Demnitate și Adevăr. Codreanu a obținut 4,55% din voturi (10163 de oameni).

„Năstase sau Ceban? Cred că glumiți. Deși m-am trezit cu minciuni și atacuri virulente din partea colegilor de la PPDA și PAS (cel cu „râsuri” lansat de Constantin Cheianu a intrat în istorie, desigur), obiectivul rămâne același pentru turul II – să nu îi lăsăm în Anul Centenarului pe socialiști să ocupe primăria capitalei”, scrie Codreanu, pe facebook.

În același mesaj, Codreanu le-a mulțumit celor care l-au votat. „Vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați venit la vot (cel mai tare m-au impresionat cei veniți din Diaspora la Chișinău pentru a mă vota) și care ați crezut în faptul că trebuie și putem face un alt fel de politică în Republica Moldova. Continuăm împreună!

„Mulțumesc frumos de 10.163 de ori! După o campanie agresivă, murdară și necivilizată, era absolut normal ca prezența la vot să fie una redusă. Tocmai de aceea, merită aplaudați toți cei care au ieșit, ieri, să voteze. Pe lângă fraude, o parte dintre voturile noastre s-au pierdut din cauza lipsei reprezentanților/observatorilor în secțiile de vot. Este inexplicabil și inacceptabil că a existat această mare scăpare care ridică multe semne de întrebare. Faptul că am deranjat anumite planuri și că reprezint un concurent puternic pentru parlamentarele din toamnă poate fi dedus din atacurile total nefondate care vor continua, cel mai probabil, în perioada imediat următoare. Știu, de exemplu, despre existența unor înregistrări telefonice trucate și a unor tranzacții bancare false cu care să fiu atacat cât de curând… Atunci când vrei să le iei unora sursa din care fură pentru a-și alimenta puterea, vor folosi toate pârghiile posibile și imposibile. Gândiți-vă că nu ne batem cu oricine, ci cu oameni care sunt susținuți de Moscova. Plahotniuc și Dodon nu se vor lăsa măturați prea ușor de la putere. Am demonstrat că pot face față oricărui atac și oricărei minciuni la adresa mea. Este important ca și viitorii mei colegi care vor face pasul spre politică să înțeleagă că va fi nevoie de multă rezistență atât pe plan personal cât și public. Sunt multe lecții deduse înaintea acestei campanii, în timpul ei și după. Cea mai importantă este că încrederea este un dar mult prea prețios ca să îl acorzi tuturor. În plus, de foarte multe ori, trebuie să accepți că și oamenii experimentați politic comit erori fundamentale. A fost un exercițiu interesant și benefic din punct de vedere politic. Iar saltul de la 0 la 4,5 este unul consistent. Totuși, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Nu e decât un început firav. Va trebuie să muncim mult pentru a progresa”, a continuat Constantin Codreanu.

Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor din R. Moldova și Andrei Năstase, președintele Partidului Politic „Demnitate și Adevăr” au obținut cele mai multe voturi în urma alegerilor locale noi de duminică, 20 mai, după numărarea a 100% din numărul proceselor verbale.

Cei doi se vor întâlni peste două săptămâni, în turul 2 de scrutin. Diferența dintre Ion Ceban și Andrei Năstase este de aproximativ 20 de mii de voturi (8,9%).Pe locul 3 s-a clasat Silvia Radu, candidata independentă, dar susținută masiv de televiziunile afiliate Partidului Democrat din Moldova. Aceasta a fost votată de 17,65% din alegători (39,4 mii). Cele mai puține voturi au mers către cel mai tânăr candidat din acest scrutin, Maxim Braila. Reprezentantul Partidului Popular a fost votat de 331 de oameni (0,15%).

Cu o rată de participare de 35,53%, alegerile locale din 2018 înregistrează cea mai mică rată de participare la vot din istoria alegerilor locale, declarate valabile.



Dintre cei peste 630 de mii de alegători din mun. Chișinău așteptați astăzi la urne pentru a alege primarul, la urnele de vot s-au prezentat doar puțin peste 225 de mii de persoane. Astfel, scrutinul s-a finalizat cu o rată de participare de 35,53%.

Din 1999, când primarul de Chișinău a fost ales pentru prima dată prin vot direct de către cetățeni, rata de participare înregistrată în 2018 este cea mai mică din istoria alegerilor locale declarate valabile.