Primarul comunei Băcioi acuză PDM-ul și deputatul Țuțu de „atac raider” și amenințări. Cum răspunde PDM

Primarul comunei Băcioi din mun. Chișinău, Vitalie Șalari, solicită Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii azil politic pentru sine și familia sa. Într-un conferință de presă din 8 iunie, Vitalie Șalari, acuză Partidul Democrat din Moldova, inclusiv deputatul Constantin Țuțu, de presiuni și intimidări. Primarul ales pe listele PL, dar care cu câteva luni în urmă a aderat la PUN, susține că, sub protecția PDM, instanța de judecată a achitat-o pe fosta secretară a Consiliului comunal Băcioi, care ar fi fost implicată într-o schemă de atribuire ilegală a terenurilor din localitate, iar consilierii PDM și PSRM au repus-o în funcție.

Recent, afirmă primarul, în cadrul unei întâlniri, deputatul Constantin Țuțu i-a cerut funcțiile de secretar al Consiliului și viceprimar în comuna Băcioi, iar pentru că a refuzat îi este frică pentru viața și sănătatea familiei sale. Deputatul nu a răspuns la telefon, apelat de ZdG. Purtătorul de cuvânt al PDM însă, a negat acuzațiile formulate de Șalari și a declarat că nu este vorba decât despre afirmații politice, fără niciun suport juridic.

Vitalie Șalari a declarat că recent ex-secretara Consiliului comunal Băcioi, Rodica Stoica, a revenit în funcție la Primăria din localitate după ce o decizie în acest sens a fost luată de consilierii PDM și PSRM. Primarul susține că în 2011, atunci când a ajuns la șefia Primăriei, a identificat o schemă de repartizare ilegală a terenurilor, în care au fost implicați mai mulți funcționari, inclusiv fosta secretară a Consiliului, Rodica Stoica, și a sesizat organele de drept.

„Pe parcurs, dna Stoica a aderat la Partidul Democrat pentru ca să fie protejată ulterior de consecințele care urmau după încălcările grave care au avut loc în comuna Băcioi cu atribuirea ilegală a terenurilor, care trebuiau repartizate drept loturi familiilor nou-formate sau vândute și a fost prejudiciat bugetul localității noastre”, a declarat primarul.

Primarul spune că Raisa Stoica a fost achitată în aprilie curent, iar instanța nu a aplicat în privința acesteia interdicția de a ocupa funcții publice și a lăsat la discreția Consiliului local restabilirea funcționarei la Primărie. Chiar dacă hotărârea nu ar fi una executorie, susține primarul, consilierii locali din partea PDM și PSRM, cu grave încălcări, ar fi convocat ședința Consiliului în care au decis să o repună pe Rodica Stoica în funcție.

„Știți foarte bine cele întâmplate la alegerile din 2014, parlamentare, dar și la cele locale, din 2015, cu toate evenimentele războinice care erau conduse de deputatul democrat Constantin Țuțu. Atunci, împreună cu 60-70 de persoane, ne-au agresat fizic, am fost amenințați, șantajați cu lichidare fizică, iar din cauza acestor acțiuni au de suferit locuitorii comunei Băcioi”, afirmă primarul, care mai spune că în cadrul Primăriei este o situația încordată și sunt așteptate „acțiuni banditești din partea deputatului Constantin Țuțu, care stă în spate și dirijează aceste lucruri”. Vitalie Șalari a mai declarat că acei consilieri care ar fi votat pentru restabilirea în funcție a secretarei ar fi, de fapt, vizați în diferite sesizări depuse la organele de drept și s-ar afla în conflicte de interese, deoarece ar fi beneficiat ilegal de terenuri.

„Cu câteva zile în urme, abuziv, consilierii PDM și PSRM împreună cu dna Stoica au ocupat, de la ora două, biroul secretarului consiliului comunal Băcioi. Drept consecință, au avut de suferit zeci de persoane, familii, cărora Primăria în mod obligatoriu urma să le asigure eliberarea tuturor actelor care țin de competența secretarului consiliului comunal Băcioi. Am sesizat organele de poliție și am constatat că sunt la cheremul Partidului Bemocrat, și că toate aceste acțiuni au fost coordonate, chiar și cu unii reprezentanți ai Cancelariei de Stat. Nu vorbesc eu, dar sunt afirmații vorbite, mai încet, de toți consilierii Partidului Democrat, în sens că tot ce fac ei, oricum are să aibă o finalitate în favoarea lor. Până la urmă, încălcând procedura procesuală, poliția a sigilat biroul. La 11 de noapte a fost sigilat biroul, safeul, ștampila și toată ziua de ieri, astăzi, zeci de oameni, cărora trebuia să le fie asigurate eliberarea actelor de care aveau nevoie, au fost întorși înapoi”, a declarat primarul.

Primarul susține că dosarul ar urma să fie examinat la Curtea de Apel Chișinău, doar că avocatul Rodicăi Stoica ar fi Anton Antuan, soția căruia este judecătoare la instanța respectivă.

„Spre regretul meu, am avut o întâlnire cu domnul deputat Țuțu, la care mi s-au cerut funcția de secretar și funcția de viceprimar al comunei Băcioi. Am refuzat categoric. Am încercat să avem o abordare mai corectă, să avem o colaborare, pentru ca, el fiind deputat și eu primar, să aducem cât mai multe investiții în comuna Băcioi, dar s-a confirmat și demonstrat că interesul a fost de a pune mâna pe putere și nu de a aduce bunăstare locuitorilor comunei Băcioi. Vreau să le transmit un mesaj: având toate organele de control asupra lor, de partea Partidului Democrat, ei pot umili, pot să-și bată joc de primarul comunei Băcioi, îl pot reține, îi pot face orice, prin intermediul organelor de drept, dar nu pot umili, nu-și pot bate joc de toți cetățenii din comuna Băcioi”, a mai declarat primarul, precizând că a făcut demersuri către organismele internaționale, ambasadele acreditate în R. Moldova, inclusiv reprezentanțele UE și SUA, ca să-i acorde azil politic familiei sale, deoarece își face griji pentru viața și sănătatea sa și a membrilor familiei.

„Sunt acțiuni cu pericol real și în asemenea situație rog ca toate organele de drept din R. Moldova, Procuratura Generală, CNA și Poliția să se autosesizeze și să întrerpindă măsurile necesare pentru protecția sa și a familiei sale”, a declarat primarul, calificând situația drept un atac raider la Primăria Băcioi.

Contactat, purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurari, a calificat acuzațiile lui Șalari drept declarații politice și a menționat că problemele de comunicare pe care acesta le are la nivelul conlucrării cu aleșii locali din PDM și PSRM trebuie să le soluționeze la nivel local. Totodată, purtătorul de cuvând al PDM a declarat că nu poate să se expună asupra relației lui Constantin Țuțu cu primarul de Băcioi, dar a dat asigurări că PDM nu ar avea vreun interes anume pentru localitatea respectivă.

„Referitor la faptul că dlui face declarații, că nu are încredere în organele de drept, pot să spun că nicăieri în lume, într-o țară care se respectă, nu există concept de dublare a organelor de drept în care tu ai încredere sau nu. R. Moldova nu a fost declarată de nimeni stat autoritar. Sunt declarații politice care țin de persoana în cauză”, a declarat Vitalie Gamurari, precizând că este problema primarului dacă nu găsește limbă comună cu aleșii locali.

„Referitor la solicitarea de azil, vorbesc ca expert în drept internațional și este tematica mea de cercetare, trebuie să cunoască foarte bine: statele occidentale și SUA nu oferă azil politic când o persoană este bănuită de fapte de corupție”, a declarat purtătorul de cuvânt al PDM, precizând că respectă prezumția de nevinovăție a primarului vizat într-un dosar de depășire a atribuțiilor de serviciu.

„Dacă, într-adevăr, dumnealui consideră că este presat politic, atunci, mă rog, va aduce probele respective ambasadelor statelor în cauză și vom vedea care este situația. Este vorba despre show politic”, a adăugat reprezentantul PDM precizând că nu se poate pronunța referitor la întâlnirea care ar fi avut loc între primar și deputatul Constantin Țuțu.

„N-am auzit niciodată, la reuniunile săptămânale care au loc marți, să se vorbească despre o localitate aparte, în cazul acesta o comună, dacă prezintă interes pentru Partidul Democrat sau nu. Noi am vorbit de fiecare dată că oricare localitate prezintă interes, ca și pentru oricare alt partid din R. Moldova, dar să fie nominalizată concret, nu. Cel puțin eu nu am auzit niciodată”, a punctat vitalie Gamurari.