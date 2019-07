Oficial! Filip se retrage de la conducerea fracțiunii. Cum motivează

După ce presa a scris cu trimitere la surse din cadrul fracțiunii PDM din Parlament că Pavel Filip se retrage de la conducerea structurii, acesta a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook.

Astăzi, 18 iulie, ZdG a scris, cu trimitere la surse din cadrul fracțiunii, că funcția lui Pavel Filip urmează a fi preluată de deputatul Dumitru Diacov, care ocupă, în prezent, funcția de vicepreședinte al fracțiunii. Astfel, în locul lui Diacov, în funcția de vicepreședinte al fracțiunii urmează a fi numit deputatul Vladimir Cebotari.

La 27 iulie democrații vor organiza congresul PDM, în cadrul căruia se va alege o nouă conducere și va fi adoptată o strategie de reformare a formațiunii. Tot atunci, ar urma să fie decis subiectul privind schimbarea sediului PDM.