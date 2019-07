O nou actor pe scena politică din R. Moldova: scopul partidului „APEL” și de cine va fi finanțat

O nouă formațiune politică este lansată în R. Moldova, partidul politic „APEL”. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă de către către președintele grupului de inițiativă al noii formațiuni, Ghenadie Buzilă, om de afaceri, istoric, pedagog și fost consilier raional la Drochia pe lista PLDM.

Potrivit acestuia, scopul partidului este de a crea o societate nouă, în care „omul să fie prioritar în raport cu statul”, iar orientarea este una pro europeană.

Potrivit liderului grupului de inițiativă pentru constituirea partidului „APEL”, formațiunea va căuta susținere financiară la businessul local și societatea civilă.

Formațiunea își propune editarea unui ziar și lansarea unui cabinet de avocați care ar oferi consultanță juridică cetățenilor.

Pentru a înregistra partidul, grupul de inițiativă trebuie să colecteze patru mii de semnături. În prezent, potrivit lui Ghenadie Buzilă, formațiunea numără „câteva sute” de susținători.