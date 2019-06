Nou șef la SIS: Dacă vor fi identificate legături între mine și PDM, îmi voi depune demisia

Alexandru Esaulenaco este noul director al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS). Candidatura acestuia a fost aprobată cu câteva minute în urmă de 59 de deputați. Imediat după vot, Alexandru Esaulenco a depus jurământul de accedere în funcție.

Update: Alexandru Esaulenco l-a propus pe Artur Gumeniuc, care este consilierul președintelui Igor Dodon în domeniul apărării şi securităţii naţionale, dar și secretar al Consiliului Suprem de Securitate, pentru funcția de șef adjunct al SIS. Candidatura lui Gumeniuc a fost acceptată de Parlament. Pentru acesta și-au dat votul 55 de deputați.

Întrebat de deputați despre eventuala legătură între acesta și PDM, având în vedere că a fost numit în funcția de adjunct al SIS în perioada guvernării PDM, Alexandru Esaulenco a declarat că dacă vor fi identificate careva legături între el și PDM își va prezenta demisia.

Potrivit CV-ului atașat la proiectul de lege pentru înaintarea candidaturii acestuia la șefia SIS, Alexandru Esaulenco a făcut studii în drept la ULIM, iar din 1999 activează în cadrul SIS.

Între 2000-2017, acesta a evoluat de la funcția de ofițer de investigații până la cea de șef-adjunct al Direcției generale contraspionaj. Timp de un an, între 2017-2018, a fost detașat la funcția de consilier al rectorului ULIM pe probleme de cooperare internațională și cercetări științifice. La sfârșit de 2018, a fost numit de Parlament, la propunerea ex-directorului SIS, Vasile Botnari, în funcția de director-adjunct al instituției.

Astăzi, 25 iunie, candidatura lui Esaulenco a fost aprobată de toți cei șase membri ai Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, prezenți în ședință: Chiril Moțpan, Igor Grosu, Oazu Nantoi, Fiodor Gagauz, Oleg Savva și Victor Gaiciuc.