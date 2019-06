Ministrul de Externe spune cum evoluează relația cu Ucraina după votul Moldovei la APCE

R. Moldova are un dialog zilnic cu Ucraina, susține ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu. Acesta precizează că a primit asigurări de la Kiev precum că votul lui Andrei Năstase și Vlad Bătrîncea la APCE, în favoarea revenirii delegației Rusiei în componența organizației, nu afectează relația bilaterală dintre R. Moldova și Ucraina.

Nicu Popescu a declarat că în scurt timp urmează să întreprindă o vizită la Kiev.

Întrebat de presă despre votul Moldovei la Strasbourg, în contextul în care Lituania și alte șase state se retrag de la sesiunea APCE în semn de protest față de revenirea Rusiei, ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, a declarat:

Pentru reobținerea dreptului de vot al Rusiei în cadrul Adunării Parlamentare au votat 118 membri, 62 au votat împotrivă, iar 10 s-au abținut. Din delegația Parlamentului R. Moldova la APCE, pentru revenirea Rusiei și-au dat votul deputații Andrei Năstase (PPDA) și Vlad Batrîncea (PSRM). Împotriva acestei decizii s-a exprimat însă deputatul Mihail Popșoi (PAS).