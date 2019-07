Maia Sandu se întâlnește la Berlin cu Angela Merkel

Prim-ministra Maia Sandu se întâlnește astăzi, 16 iulie, la Berlin, cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel.

Maia Sandu a fost întâmpinată cu onoruri militare.

Potrivit ambasadorului R. Moldova la Berlin, Oleg Serebrian, agenda vizitei Maiei Sandu la Berlin ar include mai multe întrevederi la nivel înalt, printre care cea cu preşedintele Bundestag-ului, Wolfgang Schäuble, și cea cu ministrul Afacerilor Europene, Michael Roth. Totodată, potrivit ambasadorului, aceasta ar urma să efectueze o vizită la fundaţia „Konrad Adenauer”.

La ora 20.00, Maia Sandu se va întâlni cu reprezentanții comunității moldovenești din Germania în incinta Ambasadei R. Moldova în Republica Federală Germania (Gotlandstrasse 16, 10439 Berlin).

Intrarea în incinta Ambasadei se va face în baza unui act de identitate.

Este cea de-a patra vizită efectuată în străinătate de către Maia Sandu în calitate de prim-ministră a R. Moldova, după ce a avut întrevederi la București, Kiev și Bruxelles.