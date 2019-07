Maia Sandu se întâlnește astăzi la Kiev cu Vladimir Zelenski

Prim-ministra R. Moldova se află astăzi, 11 iulie, într-o vizită de lucru în țara vecină, Ucraina, acolo unde se va întâlni cu președintele Vladimir Zelenski. Este cea de-a treia vizită oficială întreprinsă de Maia Sandu în calitate de șefă a Cabinetului de miniștri. La începutul lunii iulie, aceasta a mers la București și Bruxelles.

Prima sa vizită în calitate de prim-ministru, Maia Sandu a efectuat-o la București, acolo unde s-a întâlnit cu omoloaga sa Viorica Dăncilă și cu președintele țării, Klaus Iohannis.

Pe 16 iulie, Maia Sandu urmează să întreprindă o vizită în Germania, la invitația cancelarului Angela Merkel.